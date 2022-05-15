Второй день благотворительной выставки «Дорога домой» проходит в Ташкентском зоопарке в воскресенье. Она организована зоопарком совместно с Обществом защиты бездомных животных «Хаёт» и проектом «Мушуккент». Цель мероприятия — помочь бездомным собакам и кошкам, которых вызволили из служб отлова либо подобрали на улице, обрести семью. Все животные прошли кастрацию и стерилизацию, получили прививки и паспорта. Фоторепортаж Евгения Сорочина с первого дня выставки. До этого мы публиковали рассказ Виктории Абдурахимовой о животных, которым уже удалось найти дорогу домой.

Фото

Фото: ГУВД Ташкента.







