Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая отбыл в Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев примет участие в траурных мероприятиях в память о бывшем президенте ОАЭ Шейхе Халифе бин Заиде Аль Нахаяне, скончавшемся после продолжительной болезни 13 мая.

Программой визита предусмотрено также проведение двусторонней встречи с эмиром Абу-Даби Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, избранным накануне Верховным советом страны на должность президента ОАЭ. Он является единокровным братом покойного, который в последние годы фактически выполнял функции правителя страны.

С пятницы по случаю смерти президента ОАЭ в стране был объявлен трехдневный траур, во время которого все государственные и частные учреждения не будут работать. Кроме того, власти ОАЭ отложили на время проведение всех развлекательных мероприятий в стране.