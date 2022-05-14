Торт «Фрезье»
Классический бисквит, нежный крем и клубника — это основа торта «Фрезье» от французских кондитеров.
Десерт «Итонский беспорядок»
Воздушный десерт из безе, крема и ягод клубники. В зависимости от сезона его можно приготовить с другими ягодами и фруктами, но классическим будет именно такой — с клубникой.
Пирог с творогом и клубникой
Пирог с творогом и клубникой — это нежная творожная выпечка, которую оценят и взрослые и дети.
Печенье с клубникой
Лёгкий рецепт вкусного домашнего печенья с клубникой.
Клубничный трайфл
Ароматная клубника, нежное печенье, воздушные сливки — ингредиенты для вкусного и необычного десерта.
Кекс с клубникой
Кекс с клубникой — ароматная домашняя выпечка. По желанию можно добавить сухофрукты, ягоды или шоколад.