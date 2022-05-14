14 мая около 5 часов утра через пограничный пост «Гишткуприк» из Казахстана в Узбекистан прибыли 23 человека, находившиеся в автобусе ««Нукус — Алматы», который потерпел аварию накануне. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Ранее сообщалось, что 13 мая по поручению президента Узбекистана и решению правительства в Казахстан была отправлена рабочая группа во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азизбеком Латифжоновым. Она прибыла в центральную больницу Жуалынского района в 18:05. После проведения необходимых приготовлений автобус с пострадавшими выехал из больницы в 23:40.





На границе прибывших встретили машины скорой помощи. Восемнадцать пострадавших направлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, пятеро отпущены домой в связи с удовлетворительным состоянием здоровья.

Тела двух погибших отправлены в Бухарскую и Хорезмскую область, где они проживали. Местные власти окажут их семьям помощь в погребении и необходимую поддержку.

МЧС сообщает, что в субботу скончался третий пострадавший в аварии. Принимаются меры по доставке его тела в Узбекистан.





Как мы писали ранее, в автобусе находились 53 пассажира, в том числе 47 граждан Узбекистана. Причиной аварии предварительно названо ухудшение погодных условий. Автобус столкнулся с прицепом трактора, в результате чего вылетел с дороги и опрокинулся. Два человека скончались на месте, 18 были госпитализированы.