Акмалжон Азимжонович Махмудалиев назначен заместителем хокима Навоийской области по вопросам сельского и водного хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На этом посту он сменил Садулло Тошпулатовича Истамова, работавшего замхокима с 2017 года.

Акмалжон Махмудалиев (1974 года рождения) до этого назначения с 2018 года занимал должность хокима Учкуприкского района Ферганской области.

По данным сайта хокимията Навоийской области, он в 1995 году окончил факультет бухгалтерского учёта Самаркандского кооперативного института, в 2005 году — факультет технологии переработки зерна и зерновых продуктов Ташкентского химико-технологического института.

С 2009 по 2013 год работал главным государственным зерновым инспектором Ферганского областного отделения Государственной зерновой инспекции, а с сентября 2013 года по июнь 2018-го — заместителем начальника инспекции.