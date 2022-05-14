«Исправление» граффити с Оксаной Чусовитиной авторства художника Inkuzart на аллее Гагарина стало одной из обсуждаемых тем пятницы. Промолчав почти весь день, пресс-службы хокимиятов Чиланзарского района и города Ташкента к вечеру опубликовали ссылку на сообщение самой гимнастки. В нём она написала, что неизвестные совершили «акт вандализма» над рисунком, в связи с чем хокимият города принял решение исправить граффити. Inkuzart в интервью «Газете.uz» сказал, что он в шоке и что изменять чужое творчество никто не имеет права.

Изменённое граффити. Фото: Евгений Скляревский.

Позже с открытым обращением в Instagram выступил художник, автор городских муралов Хасан Майчеев, который, как оказалось, и был тем, кого попросили обновить работу Inkuzart. Он опубликовал фотографии, на которых видны повреждения граффити, и рассказал, почему изображение было изменено.

О бращение художника

«Друзья!

Я — Хасан Майчеев, художник. Скорее всего, вы знаете меня как автора городских муралов в Сергелийском, Чиланзарском и других районах. Я рисую с двух лет. Профессионально занимаюсь творчеством больше 15 лет.

Фото: Хасан Майчеев.

Как автор множества работ я категорически против любого нарушения авторских прав и всегда топлю за арт. С большим уважением и восхищением отношусь к работам моего коллеги Inkuzart.

Фото: Хасан Майчеев.

Примерно неделю назад, когда я заканчивал мурал с космонавтами на этом же здании по улице Гагарина, меня попросили помочь сохранить картину с изображением нашей чемпионки Оксаны Александровны Чусовитиной. Так как автор отказался восстановить повреждения и проконсультировать меня, как лучше исправить картину, чтобы её сохранили, я взялся за восстановление поврежденных частей изображения. [Прилагаются] фото испорченных фрагментов.

Фото: Хасан Майчеев.

Мне очень жаль, что искреннее намерение помочь вызвало множество негативных реакций. У меня не было цели портить чужую работу, и я готов лично извиниться перед коллегой. Перед тем, как делать работу, я удостоверился, что подпись автора, как и картина целиком, будут сохранены (здание на реставрации).

Этим постом хочется призвать общественность к конструктивному диалогу, без травли в соцсетях. Мы все одинаково хотим, чтобы искусство делало наш город краше.

Хасан Майчеев с Оксаной Чусовитиной.

Сам я, конечно, выучил урок, и больше к чужим работам, кроме как с телефоном ради селфи, не буду даже подходить)) Мне хотелось лишь помочь сохранить арт, чтобы картина осталась на здании.

Верю, что стрит-арт в Узбекистане станет популярным. И очень скоро мы увидим много интересных идей.

PS. Этот пост я решил написать сам, пресс-служба не просила, мне действительно неприятно сейчас быть в этой ситуации, и я хочу таким образом объяснить, как на самом деле всё произошло".

Странный пост хокимията

Добавим, что около 21:00 пресс-служба хокимията Ташкента опубликовала странный пост, ссылающийся на пост о реакции Оксаны Чусовитиной. В сообщении не называются ни тема, которой оно посвящено, ни имена, ни издания, о которых может идти речь, но содержатся такие слова и фразы, как «заговорщики», «распространители слухов» и «нелепых идей» и «подстрекательство».

Отметив, что молчание (в ответ на вопросы и критику общественности и журналистов — оно стало привычным в последние месяцы) не является признаком слабости или нехватки профессионализма, хокимият подчёркивает, что основная причина этого — забота о «духовности и душевном состоянии» читателей, которые представляют собой самые разные слои населения.

«Хокимият города, государственные ведомства, управления города, хокимияты районов — все они служат только одной цели — благоустройству города и благополучной жизни населения», — говорится в заявлении столичной администрации.