Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой 11−13 мая приняла участие в работе первого Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации и других мероприятиях в Туркменистане, сообщила пресс-служба Сената.

В своём выступлении на Межпарламентском форуме 12 мая Танзила Нарбаева отметила, что государства региона и Россия не просто соседи для Узбекистана, а очень близкие, испытанные временем друзья.

«Взаимодействие Узбекистана со странами региона и Россией выведено на уровень стратегического партнёрства, а с рядом стран — союзничества», — подчеркнула она. «Несмотря на вызовы современности и непростые условия, нам удаётся находить новые пути для расширения нашего многопланового сотрудничества», — добавила глава верхней палаты парламента.

На форуме обсуждались вопросы продвижения совместных инициатив и разработки правовой базы, которая стала бы основой для снятия барьеров и ограничений во взаимной торговле и помогла интенсифицировать экономическое партнёрство.

Кроме того, рассматривалось укрепление гуманитарных связей, молодёжных контактов, расширение сотрудничества в сфере туризма, устойчивое постпандемийное восстановление и другие темы.

13 мая прошло заседание первого Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии и России, посвященное роли женщин в общественно-политическом и социально-экономическом развитии стран. Напомним, в конце 2020 года был учреждён Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии.

Один из приоритетов диалога — выработка эффективных путей для наиболее полной реализации созидательного и миротворческого потенциала женщин, говорится в сообщении пресс-службы Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Фото: Пресс-служба Сената.

Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова отметила, что «диалог нацелен на поддержку сотрудничества, доверия и взаимопонимания между женщинами, предоставление им возможностей для более существенного влияния на решение вопросов, связанных с миром, стабильностью и устойчивым развитием».

Председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко заявила, что в условиях, когда мировая политика и глобальная экономика становятся все более брутальными, бескомпромиссными, растёт запрос на женское лидерство, женский взгляд в самых разных сферах. «Существующая система нуждается в серьезной перезагрузке», — сказала спикер Совфеда.

Танзила Нарбаева и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Фото: Пресс-служба Сената.

В Ашхабаде Танзила Нарбаева провела встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша, бывшим президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

На переговорах обсуждались активизация межпарламентского диалога и развития отношений двух стран в разных сферах.