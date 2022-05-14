Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 мая в Фергане провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Ферганской области. Глава государства затронул тему безработицы, подчеркнув, что в решение этой проблемы вклад должны вносить кластеры.

«Говорят, друг — тот, кто заставляет плакать. Я сам стоял за созданием кластеров. Теперь мы повысим к ним требования. В районе, где работает кластер, не должно быть безработицы. Мне не нужно, чтобы богатыми были четыре человека, пусть повышается уровень жизни народа. Поэтому я требую, чтобы кластер инвестировал в развитие региона, в котором он работает», — цитирует президента Xabar.uz.

По его словам, в рамках ферганского опыта перед кластерами будут поставлены требования по сокращению безработицы.

«Кластер становится богатым за счёт этой земли, пусть о народе тоже думает. Так что в качестве ферганского опыта мы внедрим следующее: перед кластерами будет поставлено требование по безработице», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что пять лет назад не было возможности ставить такие требования, поскольку не было организаций с лишней суммой на расчётном счету. «Никто не мог закончить год с прибылью. Но сейчас ситуация изменилась», — подчеркнул он.

Мнения

Финансист Отабек Бакиров напомнил, что ситуация с правами собственности и бизнес-среда в сельском хозяйстве Узбекистана очень плохие. Он выразил опасение, что ситуация может ухулшиться.

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«Ликвидация безработицы не является обязанностью бизнеса. Если перед бизнесом ставятся такие требования, то он перестаёт быть бизнесом, превратившись в неэффективного государственного агента по освоению денег. Нормальный бизнес в нормальном государстве создаёт рабочие места за счёт максимизации прибыли», — написал он.

Экономист Миркомил Холбоев заявил, что если за счёт снижения безработицы ухудшается производительность труда, то такое снижение безработицы не влияет на общее благосостояние.

«Поэтому первое, в чём нам нужно определиться: наша цель — просто сокращение безработицы или увеличение благосостояния [народа]? Если цель состоит в повышении благосостояния, то нельзя никому поручать искусственно снижать безработицу (от предпринимателей вообще никто не должен этого требовать). Если в любом случае главной целью является трудоустройство людей, то наше государство и дальше останется таким же, как прежде», — отметил он.

Исполнительный директор Indorama Corporation Пракаш Кежривал на Ташкентском инвестиционном форуме в марте отмечал, что инвестор должен сам решать вопрос занятости и рассматривать его с точки зрения количества человеко-часов.