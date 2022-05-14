Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана прокомментировала информацию об убийстве свекровью своей невестки, появившуюся в социальных сетях.

Как говорится в сообщении, 5 мая примерно в 10:00 в Ташкентском районе женщина (1955 г. р.) в ходе разногласия и ссоры с невесткой (1985 г. р., имела троих детей) кухонным ножом нанесла ей удар в область грудной клетки.

С полученным телесным повреждением женщина была доставлена в больницу. Несмотря на помощь врачей, 9 мая она скончалась.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. В отношении обвиняемой выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведёт следственный отдел УВД Ташкентского района, говорится в сообщении.