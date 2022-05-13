Агентство по делам молодёжи и Агентство информации и массовых коммуникаций запустили марафон WikiStipendiya, сообщила пресс-служба АИМК.
Редакторы WIkipedia на узбекском языке смогут принять участие в марафоне WikiStipendiya и получить денежные призы.
Проект направлен на повышение количества качественной узбекскоязычной информации в интернете, а также достойно наградить талантливых студентов.
Марафон продлится с 20 мая по 20 декабря. Наиболее активные участники получат единовременную стипендию в следующих размерах:
- за первое место — 50 млн сумов;
- за второе место — 40 млн сумов;
- за третье место — 30 млн сумов;
- топ-5 — 20 млн сумов;
- в топ-10 — 10 млн сумов.
Как пишет Spot.uz, разрешается как самостоятельно писать статьи, так и переводить материалы с других языков. Приоритетные направления — естественные науки, география, техника и технологии, обществоведение, философия, история, культура и искусство, а также игры и спорт.
Участниками проекта могут стать все желающие старше 15 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию в Telegram-боте марафона @Wikistipendiya_bot.
Организаторы конкурса будут оценивать работу участников. Ежемесячно WikiStipendiya будет публиковаться рейтинг лучших редакторов.
Подробную информацию можно узнать в Telegram-канале WikiStipendiya, а также на пресс-конференции проекта на Youtube.
По данным организаторов проекта, узбекский раздел в Википедии был открыт в декабре 2003 года. На данный момент там опубликовано более 139,7 тысяч статей, 259 активных редакторов, 15 администраторов. В апреле страницы узбекской Википедии набрали свыше 14,65 млн просмотров (около 8 млн просмотров приходится на Узбекистан).
reader
В апреле узбекскую википедию посетили не 14, а 9 млн, потому что остальные 5 млн это боты, но это не главное. Главное то что рост посещаемости действительно большой.
В апреле 2017 года посещаемость была 1.4 млн, это экспоненциальный рост посещаемости за пять лет, то есть в узбекоязычной среде есть запрос на информацию. Вот только в узбекской википедии все еще мало статей и она не всегда хорошего качества (мало текста, машинный перевод, устаревшая инфа и тд).
Так что все кто желает развитие Узбекистана и узбекского языка (а как следствии культуры и науки) призиываю добавлять статьи, переводить, редактировать. От доступной информации на узбекском языке выиграет всё общество в целом. +можно заработать.