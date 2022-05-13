Агентство по делам молодёжи и Агентство информации и массовых коммуникаций запустили марафон WikiStipendiya, сообщила пресс-служба АИМК.

Редакторы WIkipedia на узбекском языке смогут принять участие в марафоне WikiStipendiya и получить денежные призы.

Проект направлен на повышение количества качественной узбекскоязычной информации в интернете, а также достойно наградить талантливых студентов.

Марафон продлится с 20 мая по 20 декабря. Наиболее активные участники получат единовременную стипендию в следующих размерах:

за первое место — 50 млн сумов;

за второе место — 40 млн сумов;

за третье место — 30 млн сумов;

топ-5 — 20 млн сумов;

в топ-10 — 10 млн сумов.

Как пишет Spot.uz, разрешается как самостоятельно писать статьи, так и переводить материалы с других языков. Приоритетные направления — естественные науки, география, техника и технологии, обществоведение, философия, история, культура и искусство, а также игры и спорт.

Участниками проекта могут стать все желающие старше 15 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию в Telegram-боте марафона @Wikistipendiya_bot.

Организаторы конкурса будут оценивать работу участников. Ежемесячно WikiStipendiya будет публиковаться рейтинг лучших редакторов.

Подробную информацию можно узнать в Telegram-канале WikiStipendiya, а также на пресс-конференции проекта на Youtube.

По данным организаторов проекта, узбекский раздел в Википедии был открыт в декабре 2003 года. На данный момент там опубликовано более 139,7 тысяч статей, 259 активных редакторов, 15 администраторов. В апреле страницы узбекской Википедии набрали свыше 14,65 млн просмотров (около 8 млн просмотров приходится на Узбекистан).