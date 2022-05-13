13 мая на территорию Узбекистана ожидается вторжение прохладной и влажной воздушной массы с районов Кавказа. Дневная температура будет в пределах +23…+28 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

С прохождением атмосферного фронта вторжения местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозе возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

14 мая неустойчивый характер погоды с кратковременными грозовыми дождями и шквалистым ветром сохранится по центральным и восточным районам республики. Дневная температура воздуха при дожде понизится до +20…+23, что на 3−4 градуса ниже нормальных значений для середины мая.

В воскресенье 15 мая по республике ожидается погода без осадков, лишь в отдельных горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. В дневные часы температура воздуха повысится до 25−28°.

Ранее Узгидромет распространил экстренное сообщение о том, что по предгорным и горным районам республики 13−14 мая дожди местами будут сильными, возможны селе-паводковые явления. В отдельных районах не исключено выпадение града.