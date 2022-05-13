Совет ООН по правам человека 12 мая одобрил резолюции «Ухудшение положения в области прав человека в Украине в результате российской агрессии». Совет требует от Российской Федерации немедленно прекратить военные действия против Украины.

Документом предусматривается проведение Независимой международной комиссией по расследованию в отношении Украины специального расследования нарушений и преступлений в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей в конце февраля и марте 2022 года с целью привлечения к ответственности виновных.

Совет ООН по правам человека призывает РФ предоставить представителям международных правозащитных и гуманитарных организаций, включая специализированные учреждения ООН, беспрепятственный, своевременный, немедленный и неограниченный доступ к лицам, которые были перевезены из пострадавших районов Украины и содержатся на территории России или территориях, которые контролируются или оккупированы Россией, а также предоставить причастным сторонам исчерпывающий перечень таких лиц.

33 страны-участницы СПЧ ООН проголосовали за расследование, Китай и Эритрея выступили против. 12 стран, включая Узбекистан, Казахстан и Пакистан, воздержались.

«В районах, которые находились под российской оккупацией в конце февраля и марте, произошли самые ужасные нарушения прав человека на европейском континенте за последние десятилетия», — заявила Совету первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«„Коллективный запад“ устраивает очередной политический шабаш по демонизации России. <...> Установление истины уже давно перестало их интересовать, а преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственных граждан, старательно продолжают игнорироваться», — такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Отказавшись от своей прежней позиции воздерживаться по ситуации в Украине, Китай проголосовал против этого решения СПЧ ООН вместе с Эритреей.

«Мы отметили, что в последние годы политизация и конфронтация в (Совете)… усилились, что серьёзно повлияло на доверие, беспристрастность и солидарность», — сказал представитель КНР в Женеве Чэнь Сюй.

«Масштабы внесудебных расправ в районах к северу от Киева шокируют»

На этом же заседании Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что российское вторжение в Украину «обернулось гибелью и немыслимыми страданиями мирных жителей». На сегодняшний день только в Киевской области обнаружено более 1000 тел гражданских лиц. Некоторые из этих людей были убиты в ходе боевых действий, другие, судя по всему, были казнены без суда и следствия, сказала он. Некоторые умерли из-за того, что не получили вовремя медицинской помощи.

Подавляющее большинство мирных жителей погибли или получили ранения в результате «применения в населённых пунктах средств взрывного действия с широким радиусом действия». Речь идёт об обстрелах из тяжёлой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетно-авиационных ударах.

«По нашей информации, хотя ответственность за такие инциденты может быть возложена на обе стороны конфликта, большая часть этих жертв, по-видимому, связана с российскими вооружёнными силами и связанными с ними вооружёнными группами», — сказала Верховный комиссар ООН.

По её словам, «многие мирные жители провели недели в подвалах, и российские солдаты угрожали им расправой, если они попытаются уйти». В селе Яхидное Черниговской области 360 жителей, в том числе 74 ребенка и 5 инвалидов, провели 28 дней в подвале школы. Людям приходилось сутками сидеть без возможности лечь. Не было ни туалетов, ни воды, ни вентиляции.10 пожилых людей умерли.

«Масштабы внесудебных расправ, в том числе массовых казней в районах к северу от Киева, шокируют. Хотя у нас есть информация о 300 таких убийствах, цифры будут продолжать расти по мере появления новых доказательств. Эти убийства гражданских лиц зачастую были преднамеренными…», — подчеркнула Мишель Бачелет.

Мирные жители, по её словам, погибали, когда переходили дорогу или выходили из своих убежищ в поисках еды и воды, или когда пытались выехать из зоны боевых действий на своих автомобилях.

В начале апреля Узбекистан проголосовал против приостановки членства России в Совете ООН по правам человека, поскольку считает, что такие решения должны основываться «на результатах тщательного расследования предполагаемого нарушения», заявил представитель страны при ООН Бахтиёр Ибрагимов.