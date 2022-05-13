Многие часто задумывались о том, как бы хотели переделать существующую квартиру или дом. Неудачная планировка способна существенно снизить качество жизни. Поэтому First Development Group подготовил гайд о том, как выбрать планировку в новостройке и не ошибиться.

Планировка — это важно

Грамотно подобранное планировочное решение влияет на удобство и комфорт. От того, насколько продумана планировка, зависит легкость оформления жилья в соответствии с собственными пожеланиями.

Внутренняя организация пространства влияет не только на расстановку мебели, но и на психологический комфорт.





Что такое smart-планировки и почему они актуальны

Изначально smart-квартиры появились в США. Люди ценят компактность, доступность и комфортность такой недвижимости. В Узбекистане квартиры этого типа появились относительно недавно и быстро стали набирать популярность. Именно такие планировки часто являются хитами продаж.

Особенностью является то, что кухня и гостиная объединены в единое пространство, то есть представляют собой одну большую комнату. Кроме того, в квартире есть как минимум одна изолированная спальня. Квартира с одной спальней считается «евродвушкой». В ЖК Parkent Plaza пошли дальше и предлагают «евротрешку».

Такая квартира способствует сближению членов семьи. Хозяйкам больше не приходится разрываться между кухней и залом, чтобы пообщаться с супругом или следить за детьми. И это не единственное достоинство планировки:

все пространство используется рационально и логично, что заметно повышает удобство жильцов;

стоимость ниже: «евротрешка» обойдется дороже, чем стандартная двухкомнатная квартира, но заметно дешевле, чем квартира с тремя отдельными комнатами. При этом вы получите полноценную гостевую зону;

такая планировка ориентирована на современных людей — это отказ от прежних планировочных решений, новый подход к организации пространства и взгляд на жизнь. К примеру, правильное распределение площади спален и гостиной, где жильцы будут проводить большую часть своего времени.

Из недостатков такой планировки — кухня-гостиная обязательно должна быть оснащена мощной вытяжной системой, иначе вся мягкая мебель быстро пропахнет запахами, возникающими во время готовки. Также FDG рекомендует подбирать бесшумную технику.

Некоторые застройщики прибегают к европланировкам, когда стандартное планировочное решение на оставшейся площади невозможно разместить. Однако, покупая квартиру в ЖК Parkent Plaza об этом можно не беспокоиться — здесь все продумано для комфорта жильцов, а не в целях экономии пространства. Именно поэтому квартир с европланировкой осталось всего лишь три.





Планировка с изолированными комнатами

Квартира с изолированными комнатами — один из популярных и желанных типов планировки, который практически не имеет недостатков. Все жилые комнаты в такой квартире изолированы друг от друга, то есть жильцам обеспечена максимальная приватность. В ЖК Parkent Plaza можно подобрать квартиру с такой планировкой на любой вкус.

Улучшенные планировки

В улучшенных планировках жильцов ждет повышенный уровень комфорта и дополнительные опции, которые упрощают жизнь. Это, к примеру, гардеробные, кладовки, дополнительные санузлы.

Квартира с улучшенной планировкой обязательно имеет один или два балкона. Некоторые варианты даже могут оснащаться террасами. Представленная выше «евротрешка» является не только примером smart-планировки, но и пространством с улучшенной планировкой — крытая терраса с одной стороны и балкон с другой стороны квартиры, два санузла, изолированные спальни. Все квартиры в ЖК Parkent Plaza имеют один или два балкона.





Свободная планировка

Многие застройщики дают жильцам возможность самостоятельно организовывать внутреннее пространство. Свободная планировка означает, что внутренних стен (не несущих) при покупке нет. Из ограничений — санузел и кухня, в которых уже проведены коммуникации.

Это дает возможность создать жилье, основываясь на собственных желаниях. На практике же все не так приятно и комфортно. Вне зависимости от ваших предпочтений, бывают заведомо неудачные варианты таких квартир. Например, когда в помещении с большой площадью запроектировано всего два окна. Кроме того, ремонт в такой квартире отнимет гораздо больше времени и денег. Также это создаст неудобство, когда ремонтом будут заниматься уже ваши новые соседи.

По этим причинам в ЖК Parkent Plaza все квартиры имеют готовую планировку и отделку.

Чек-лист при выборе планировки:

пропорции комнат и бытовых помещений в квартире;

расположение комнат относительно друг друга;

коридоры и прихожие;

форма стен;

окна и вид из них;

наличие нескольких санузлов, подсобных помещений и балконов;

высота потолков;

наличие отделки или white-box;

распашные планировки — квартиры, окна в которых выходят на две стороны, что улучшает циркуляцию воздуха и проветривание помещений.

В ЖК Parkent Plaza при планировании квартир были учтены все перечисленные пункты и созданы планировки на разный вкус. Все планировочные решения прежде всего учитывают комфорт жильцов, что значительно облегчает выбор покупателям.

В шоуруме в офисе продаж можно ознакомиться с примером отделки и одним из видов планировки.

Телефон контактного центра: (+998) 78−150−55−11.

Адрес офиса продаж: ул. Паркент, 180.

Сайт: parkent-plaza.uz

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