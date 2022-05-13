Выставки «Образование и профессия» — это крупные мероприятия Узбекистана, которые помогают абитуриентам найти свой университет мечты. Ведь качественное образование может быть доступным.

Агентство по делам молодежи Узбекистана и компания My Fair организовывают такие ярмарки в течение 13 лет.





С 20 по 25 мая каждый сможет стать участником 21-й международной выставки «Образование и профессия — Последний звонок 2022», которая будет проходить в трех городах Узбекистана — в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

В мероприятии примут участие более 20 вузов с международной аккредитацией, в числе которых Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Российский университет дружбы народов (РУДН), Казанский федеральный университет (КФУ), Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ), Мордовский государственный университет, Витебский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова, Российский государственный гуманитарный университет, Российский государственный университет туризма и сервиса, университет «Иннополис», Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Уральский федеральный университет (УрФУ), Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алма-Атинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева, университет Пучон и прочие.





Благодаря данной площадке каждый год более тысячи абитуриентов становятся студентами одних из ведущих вузов мира. Все потому, что они могут ознакомиться с программами университетов, узнать о подводных камнях при поступлении, а также проверить свои силы в пробном испытании.

Абитуриенты и их родители могут лично задать интересующие их вопросы сотрудникам представленных вузов.





Выставка «Образование и профессия — 2022» также предназначена для людей, желающих узнать о программах магистратуры, переподготовки кадров и повышения квалификации в разных областях.

Партнерами и организаторами выставки стали Агентство по делам молодежи Узбекистана, Министерство народного образования Узбекистана, представительство «Россотрудничества», национальный офис Erasmus+, АО «Российский экспортный центр», ФГБУ «Главэкспертцентр», представительство Татарстана в Узбекистане, консалтинговые компании Eva Consulting и «Рособразование».





Программа 21-й международной выставки «Образование и профессия 2.0 — Последний звонок 2022»:

20−21 мая, Ташкент: International Hotel Tashkent, с 10:00 до 17:00;

23 мая, Самарканд: Центр молодежи, с 10:00 до 15:00;

25 мая, Бухара: Центр молодежи, с 10:00 до 15:00.

Телефон: (+998) 71−140−55−65.

Телефоны и WhatsApp: (+998) 90−139−64−44, (+998) 90−972−55−45, (+998) 90−972−55−25.

Telegram-группа: t.me/mvo_help

Instagram: @myfair.events

Сайты: myfair.events, yoshlar.gov.uz

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