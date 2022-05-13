В связи с ожидаемыми сильными дождями 13−14 мая по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления. Об этом говорится в экстренном оповещении Узгидромета. Прогнозируются дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, возможно выпадение града.

Селевая опасность ожидается в девяти регионах:

По Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

По Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

По Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

По Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

По Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

По Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;

По Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

По Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

По Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад