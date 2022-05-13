Граффити художника Inkuzart в Чиланзарском районе Ташкента, посвящённое известной гимнастке Оксане Чусовитиной, переделали. Спортсменке дорисовали юбку, а флаг на заднем фоне стал развевающимся. Об изменении изображения сообщил Евгений Скляревский.
«Страшно подумать, что бы сделали с Эйнштейном (кто такой этот Эйнштейн, что он сделал для нашего величия?)» — иронично заметил он, намекая на закрашенное ранее граффити учёного, которое располагалось ниже изображения Чусовитиной.
Аллея Гагарина, на которой находится граффити, открылась 13 мая после масштабной реконструкции, которая в том числе включала нанесение граффити на торцы некоторых домов. Портрет Эйнштейна был закрашен в самом начале ремонтных работ.
Комментарий Оксаны Чусовитиной
Сама Оксана Чусовитина в своём Instagram написала, что рисунок, как только появился, вызвал большой резонанс и получил много положительных откликов от соотечественников и жителей других стран.
Она с сожалением отметила, что в обществе «ещё остаются необразованные и „недалёкие“ граждане, которым чужды созидание и реформы, происходящие в разных сферах нашего государства, в частности, искусстве и спорте». Для таких граждан «единственная радость в жизни, по всей видимости, — это нанесение вреда и увечий, осквернение и разрушение объектов общественного значения», добавила гимнастка.
«Не иначе как актом вандализма я могу назвать и то, что было сделано с моим изображением, после чего городские власти приняли решение исправить изувеченные участки рисунка, дополнив к моему купальнику юбку. Мне лично позвонили из хокимията города Ташкента и рассказали о случившемся. Я очень признательна за такое внимание. А нерадивым гражданам могу лишь пожелать стремиться к гармоничному саморазвитию, больше читать классическую и научную литературу, заниматься спортом и развиваться духовно», — написала Оксана Чусовитина.
Оксана Чусовитина на фоне граффити в её честь, август 2021 года.
В пресс-службе хокимията Чиланзарского района на запрос «Газеты.uz», отправленный утром, не ответили.
«Я в шоке» — художник
Ситуацию по просьбе «Газеты.uz» прокомментировал художник Inkuzart. По его словам, хокимият к нему не обращался, «ничего не просил, не сказал».
«Это унизительно очень. Не для меня, а для страны. Это вообще утопия. Можете себе представить, допустим, есть произведение искусства Малевича, квадрат, вроде обычный квадрат. Кто-то приходит, самовольно его разрисовывает, делает круг… Это в кавычках красивее. По сути он изменил почерк. Никто не имеет права изменять чужое творчество», — сказал он.
«Я в шоке. Плохо отношусь. Ничего не собираюсь предпринимать, — продолжил художник. — Что я могу сделать? В суд подать не могу. [Потому что] то, что я делаю, — это статья. Я просто на улице рисую. Даже если бы была возможность, я бы не подал в суд. Я не могу изменить узбекский мир».
Возвращать прежнюю задумку он не собирается: «Уже не исправить». «Менталитет не изменить. Пусть люди видят и делают выводы», — заявил он.
«Люди же реагируют, они видят. Те, которые изменили, надеюсь, сделали для себя вывод, что нельзя лезть в чужое творчество. Это унизительно, в первую очередь для них самих. Уважающий себя художник не сочтёт себя вправе лезть в чужую работу», — подчеркнул Inkuzart.
Почему был изменён флаг, художник также не понимает: «Я вообще не представляю, почему изменили флаг. Они же думают, что сделали красивее. Я даже не могу представить, как человек из хокимията пришел и говорит: „Мне не нравится флаг“. Я в шоке. Я же не так нарисовал, я нарисовал, как я видел. А они взяли и изменили».
Реакции
Интернет-пользователи и популярные блогеры в целом негативно восприняли факт изменения рисунка.
Рекламное агентство «Синтез» представило, как могли бы выглядеть известные зарубежные граффити, если бы они были нарисованы в Узбекистане.
Источник: Синтезируем / Telegram.
Напомним, несколько работ Inkuzart ранее были закрашены. Помимо портрета Эйнштейна (хокимият района обосновал закрашивание нецензурными надписями на граффити), это изображение мужчины в тюбетейке, который «стреляет» себе в голову из заправочного пистолета, и граффити в виде длинной очереди за отечественными автомобилями.
В 2020 году «Газета.uz» публиковала интервью с художником, которого называют местным Бэнкси.