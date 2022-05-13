Граффити художника Inkuzart в Чиланзарском районе Ташкента, посвящённое известной гимнастке Оксане Чусовитиной, переделали. Спортсменке дорисовали юбку, а флаг на заднем фоне стал развевающимся. Об изменении изображения сообщил Евгений Скляревский.

«Страшно подумать, что бы сделали с Эйнштейном (кто такой этот Эйнштейн, что он сделал для нашего величия?)» — иронично заметил он, намекая на закрашенное ранее граффити учёного, которое располагалось ниже изображения Чусовитиной.

Аллея Гагарина, на которой находится граффити, открылась 13 мая после масштабной реконструкции, которая в том числе включала нанесение граффити на торцы некоторых домов. Портрет Эйнштейна был закрашен в самом начале ремонтных работ.

Комментарий Оксаны Чусовитиной

Сама Оксана Чусовитина в своём Instagram написала, что рисунок, как только появился, вызвал большой резонанс и получил много положительных откликов от соотечественников и жителей других стран.

Она с сожалением отметила, что в обществе «ещё остаются необразованные и „недалёкие“ граждане, которым чужды созидание и реформы, происходящие в разных сферах нашего государства, в частности, искусстве и спорте». Для таких граждан «единственная радость в жизни, по всей видимости, — это нанесение вреда и увечий, осквернение и разрушение объектов общественного значения», добавила гимнастка.

«Не иначе как актом вандализма я могу назвать и то, что было сделано с моим изображением, после чего городские власти приняли решение исправить изувеченные участки рисунка, дополнив к моему купальнику юбку. Мне лично позвонили из хокимията города Ташкента и рассказали о случившемся. Я очень признательна за такое внимание. А нерадивым гражданам могу лишь пожелать стремиться к гармоничному саморазвитию, больше читать классическую и научную литературу, заниматься спортом и развиваться духовно», — написала Оксана Чусовитина.

Оксана Чусовитина на фоне граффити в её честь, август 2021 года.

В пресс-службе хокимията Чиланзарского района на запрос «Газеты.uz», отправленный утром, не ответили.

«Я в шоке» — художник

Ситуацию по просьбе «Газеты.uz» прокомментировал художник Inkuzart. По его словам, хокимият к нему не обращался, «ничего не просил, не сказал».

«Это унизительно очень. Не для меня, а для страны. Это вообще утопия. Можете себе представить, допустим, есть произведение искусства Малевича, квадрат, вроде обычный квадрат. Кто-то приходит, самовольно его разрисовывает, делает круг… Это в кавычках красивее. По сути он изменил почерк. Никто не имеет права изменять чужое творчество», — сказал он.

«Я в шоке. Плохо отношусь. Ничего не собираюсь предпринимать, — продолжил художник. — Что я могу сделать? В суд подать не могу. [Потому что] то, что я делаю, — это статья. Я просто на улице рисую. Даже если бы была возможность, я бы не подал в суд. Я не могу изменить узбекский мир».

Возвращать прежнюю задумку он не собирается: «Уже не исправить». «Менталитет не изменить. Пусть люди видят и делают выводы», — заявил он.

«Люди же реагируют, они видят. Те, которые изменили, надеюсь, сделали для себя вывод, что нельзя лезть в чужое творчество. Это унизительно, в первую очередь для них самих. Уважающий себя художник не сочтёт себя вправе лезть в чужую работу», — подчеркнул Inkuzart.

Почему был изменён флаг, художник также не понимает: «Я вообще не представляю, почему изменили флаг. Они же думают, что сделали красивее. Я даже не могу представить, как человек из хокимията пришел и говорит: „Мне не нравится флаг“. Я в шоке. Я же не так нарисовал, я нарисовал, как я видел. А они взяли и изменили».

Реакции

Интернет-пользователи и популярные блогеры в целом негативно восприняли факт изменения рисунка.

Рекламное агентство «Синтез» представило, как могли бы выглядеть известные зарубежные граффити, если бы они были нарисованы в Узбекистане.

Источник: Синтезируем / Telegram.

Напомним, несколько работ Inkuzart ранее были закрашены. Помимо портрета Эйнштейна (хокимият района обосновал закрашивание нецензурными надписями на граффити), это изображение мужчины в тюбетейке, который «стреляет» себе в голову из заправочного пистолета, и граффити в виде длинной очереди за отечественными автомобилями.

В 2020 году «Газета.uz» публиковала интервью с художником, которого называют местным Бэнкси.