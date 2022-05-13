Бывший помощник хокима Мархаматского района Андижанской области 37-летний Ф. М. был найден повешенным в сарае своего дома 16 апреля. Информацию об этом, появившуюся в СМИ, «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Покойный работал помощником хокима района по вопросам развития предпринимательства, занятости населения и сокращению бедности с января по март.

Доследственная проверка установила, что Ф. М. не подвергался давлению, оскорблениям или другим незаконным действиям.

В заключении судебно-медицинской экспертизы от 5 мая причиной смерти указана механическая асфиксия.

Прокуратура Мархаматского района продолжает доследственную проверку.