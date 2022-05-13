C 1 сентября 2022 года вводится рейтинг «Намунали мактаб» («Образцовая школа») в разрезе районов и городов Узбекистана. Это предусмотрено указом президента «О дополнительных мерах по развитию народного образования».

Рейтинг вводится «в целях повышения эффективности духовно-просветительской работы в общем среднем образовании и усиления ответственности директоров школ, родителей и председателей махаллей».

Документом определено:

в рамках рейтинга в конце каждого учебного года оценивается состояние духовно-просветительской работы, проводимой в школах, по критериям, утвержденным Министерством народного образования;

проводимой в школах, по критериям, утвержденным Министерством народного образования; для оценки состояния духовно-просветительской работы в школах и ведения рейтинга формируются специальные комиссии во главе с начальниками районных (городских) отделов народного образования;

школы будут разделены на «зеленую», «желтую» и «красную» категории на основе рейтинговых показателей;

категории на основе рейтинговых показателей; в школах с «красным» рейтингом будут приняты необходимые меры по повышению эффективности духовно-просветительской работы.

Министерства народного образования, внутренних дел, обороны, Национальная гвардия, Агентство по делам молодёжи и Республиканский центр духовности и просветительства и другие министерства и ведомства с 1 сентября в школах с «красным» рейтингом должны:

организовывать встречи, мотивационные беседы и мастер-классы с учениками с участием представителей интеллигенции и старшего поколения, ведущих предпринимателей, руководителей кластеров и промышленных предприятий, известных художников, спортсменов и актеров, известных блогеров;

принять меры по проведению занятий «Патриотизм» для школьников и двухдневных военно-полевых учений на полигонах и привлечению их к конно-спортивным школам с участием офицеров, сержантов и ветеранов Вооруженных Сил, а также проводить круглые столы на тему «Мы все в ответе за мир!» , «Свобода отечества — ключ к счастью!», «Служение Отечеству — высшая добродетель»;

организовать для учеников посещение архитектурно-исторических памятников, учреждений культуры и охраняемых природных территорий;

проводить спортивные соревнования, концертные представления и выставки произведений искусства исходя из интересов, потребностей и желаний учеников;

вести пропагандистскую работу о научном и культурном наследии великих предков, их образцовом образе жизни и вкладе в развитие мировой цивилизации, организовывать научные недели, семинары и конференции, посвященные дням рождения великих ученых;

проводить разъяснительную работу о роли, обязанностях и ответственности родителей в воспитании детей на примерах из реальной жизни, организовывать открытые диалоги и обучающие семинары по интересующим и волнующим их вопросам.

Кроме того, планируется каждый квартал выдавать благодарственные письма и дарить подарки родителям образцовых учеников, всячески поощрять их, а также широко освещать их деятельность в СМИ.