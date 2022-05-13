Durable Beton провел экскурсию по заводу и презентовал новые решения
11 мая завод Durable Beton организовал мероприятие для развития строительной индустрии страны. Были представлены новые решения под брендами Durable ЖБИ и Durable Stone.
В рамках мероприятия был организован экскурсионный тур по заводу железобетонных изделий и интерактивная презентация продукции. В ходе презентации гости участвовали в викторинах, где проверяли свои экспертные знания, внимательность и выигрывали памятные призы.
Специалисты Durable Stone подробно осветили процесс изготовления вибропрессованной брусчатки, её особенности и преимущества. Всего в ассортименте бренда есть более 24 видов и форм брусчатки, доступной в 6 цветах.
Durable Stone предоставляет эксклюзивный сервис:
1
Бесплатный замер площади мощения, с выездом.
2
Бесплатная 3D-визуализация будущего проекта мощения.
3
Оперативное изготовление больших объемов в короткие сроки.
4
Гарантия на продукцию 10 лет при соблюдении условий эксплуатации.
В свою очередь, представители Durable ЖБИ подробно раскрыли особенности своих изделий и презентовали железобетонные решения для всех сфер строительства:
жилых зданий;
промышленных зданий и сооружений;
городской инфраструктуры;
дорожного строительства.
После презентации решений всех участников пригласили на экскурсию по заводу. Здесь организаторы продемонстрировали современное оборудование для изготовления ЖБИ. В частности, кольца стеновые, канализационные трубы и колодцы, плиты перекрытия и лотки теплотрасс.
Во время делового фуршета участники мероприятия обсуждали перспективные вопросы сотрудничества и актуальность представленных решений.
Отраслевое мероприятие посетили 72 представителя из 25 организаций сферы капитального строительства. В том числе 12 представителей компаний из Казахстана, России, Турции, Италии, Китая и Республики Корея.
Durable Beton создает возможности для активного развития сферы капитального строительства и благоустройства Узбекистана.