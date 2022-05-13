Жительница махалли «Юксалиш» Миришкорского района Кашкадарьинской области Хайит Байрамова получила свидетельство о рождении в 114 лет. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Все эти годы женщина жила без документа, удостоверяющего личность, говорится в сообщении.

Её дочь обратилась в районный отдел юстиции за помощью в установлении факта рождения матери в 1908 году. Собранные документы были переданы в Касбийский межрайонный суд по гражданским делам.





28 марта суд провёл выездное заседание в доме, где проживает Хайит Байрамова. В заседании приняли участие начальник отдела юстиции, глава махалли и представители других организаций. Суд установил факт рождения в указанном году.

В ближайшее время женщине должен быть выдан первый в её жизни паспорт.