12 мая днём в центре Ургенча Хорезмской области на регулируемом перекрёстке рядом с парком «Авеста» произошло крупное ДТП с участием автобуса Isuzu и автомобиля Lada.

На одной из записей с видеорегистратора виден непосредственно момент аварии, в результате которой автобус опрокидывается. Проезжающие мимо машины сразу останавливаются, их водители и прохожие бегут к автобусу, чтобы помощь находящимся внутри людям. Они выталкивают стёкла, чтобы получить доступ внутрь.

До приезда экстренных служб десятки человек пытаются поставить автобус на колеса, и им это удаётся. Они выносят погибших и укладывают их на землю. Некоторых раненых несут к машинам и увозят в больницу.

На других записях видно несколько машин скорой помощи. В салоне автобуса и на земле видны следы крови, вокруг разбросаны вещи пассажиров, слышны крики людей.

Пресс-служба УВД Хорезма сообщила, что в результате ДТП два пассажира автобуса, получившие тяжкие телесные повреждения, погибли на месте. Другие пассажиры получили повреждения различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Число пострадавших не называется.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.