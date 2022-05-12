С 10 по 12 мая в Марокко состоялось традиционное ежегодное заседание совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития 2022 года. В его рамках был организован международный бизнес-форум для деловых кругов стран-членов ЕБРР.

Заседание было посвящено теме «Ответные меры на вызовы в текущем неспокойном мире» и предоставило возможность представителям стран-членов ЕБРР обсудить глобальные вопросы, такие как поддержка экономического роста, борьба с изменением климата и улучшение бизнес-среды в регионах, в которые инвестирует ЕБРР.

В рамках данного мероприятия прошла также церемония награждения лучших банков-партнеров ЕБРР за прошедший год. В ней «Узпромстройбанк» во второй раз получил награду в номинации «Лучший проект в сфере зеленого финансирования» (Deal of the Year — Green Trade).





Данная награда является признанием со стороны международного финансового сообщества работы по стимулированию представителей банковской системы к привлечению зеленых инвестиций, осуществляемой в рамках утвержденной главой государства Стратегии по переходу страны на зеленую экономику в 2019—2030 годах.

Для полного соответствия приоритетным задачам, определенным в данной стратегии, совместно с МФК было инициировано позиционирование банка в качестве первого банка в Центральноазиатском регионе, с потенциальными возможностями для развития зеленого финансирования в процессе трансформации.

В частности, в структуре банка был создан департамент Green banking. Совместно с экспертами МФК составлен план мер по развитию системы управления экологическими и социальными рисками, а также утвержден механизм его реализации.

Вместе с тем со специалистами МФК было проведено исследование «зеленого рынка». На базе изучений разработаны зеленые финансовые продукты для клиентов корпоративного и розничного бизнеса, малого и среднего бизнеса.





По рекомендациям экспертов банк начал использовать программу CAFI для оценки зеленых проектов. В общей сложности с помощью программы был профинансирован 121 проект.

Кроме того, «Узпромстройбанк» тесно сотрудничает со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком в рамках энергоэффективных программ и проектов по возобновляемым источникам энергии.

В этом направлении ЕБРР оказывает содействие банку в деле учреждения первого в Центральной Азии «Зеленого банка». В 2021 году была выделена кредитная линия в размере 25 млн долларов США в рамках программы GEFF — Green Economy Financing Facility.

В целом, активная работа, осуществляемая «Узпромстройбанком» в деле поддержки зеленой экономики, финансирования зеленых проектов, особо отмечается не только правительством страны, но и мировым сообществом.

Ярким тому примером может служить то, что в прошлом году банк в рамках ежегодной премии Green Finance Awards, проводимой Центром зеленых финансов Международного финансового центра «Астана», также был признан «Лучшим зеленым инвестиционным банком 2021 года».

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