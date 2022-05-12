В полусотне километров от Ташкента планируется построить земную спутниковую станцию. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании «Узбектелеком».

«Благодаря ей услуги интернета и телефонной связи появятся в труднодоступных населённых пунктах. Спутниковая связь останется стабильной и в случае природных катаклизмов», — отметили в компании.

Строительством и эксплуатацией станции займётся компания Uz-Sat, зарегистрированная в марте 2021 года при участии Satellin Goup (65%), «Узбектелекома» (30%) и Neotech (5%).

ЕГРПО.

Заместитель генерального директора «Узбектелеком» по перспективному развитию и инновациям Акмал Арифджанов на международной конференции Space Technology Conference-2022 в Ташкенте 11 мая рассказал, что основная деятельность компании направлена на создание собственной сети малых спутниковых земных станций (VSAT) и предоставление мобильной спутниковой телефонии на территории страны.

Услуги спутникового интернета и телефонии планируется оказывать по всей территории Узбекистана, в том числе в труднодоступных районах, а также в районах проведения исследований в нефтегазовой отрасли (добыча, мониторинг, учёт), в сфере народного образования, банковской системы, обороны, а также оказывать услуги мобильным операторам, резервировать каналы связи.

«В рамках проекта ведутся переговоры с зарубежными операторами по расширению спектра предоставляемых услуг на территории Узбекистана, такими как Thuraya, Inmarsat, Globalstar, Iridium, Orbcom, Viasat, OneWeb, Starlink. Данными операторами буду т оказаны услуги подключения к интернету, услуги спутниковой телефонии, услуги мониторинга параметров скорости и траектории движения автотранспортных средств», — говорится в сообщении «Узбектелекома».

Строительство земной спутниковой станции планируется с привлечением иностранных инвестиций. Она будет подключена к международным сетям через сети телекоммуникаций «Узбектелекома».

В Uz-Sat «Газете.uz» уточнили, что центральный хаб должен поступить в Узбекистан в течение двух-двух с половиной месяцев. Монтаж, а также установка абонентских терминалов VSAT займёт дополнительно два-три месяца. Тестовые испытания сети планируется провести в октябре-ноябре.

В компании добавили, что в Узбекистане в настоящее время находится ограниченное количество комплектов VSAT, работающих на территории дипломатических представительств зарубежных стран, а также зарубежных компаний, ведущих разведку и добычу ископаемых. Uz-Sat строит собственную сеть, которая будет обеспечивать услугами спутниковой связи и интернета население страны.

О стоимости услуг компания планирует сообщить позже. Как отметили «Газете.uz» в Uz-Sat, цены будут начинаться от 1,5 млн сумов (для интернета скоростью 1 МБ/с).