Закон о трансплантации органов и тканей человека подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 11 мая и вступил в силу с четверга.

В Узбекистане выполнено всего 10 операций по пересадке печени, при этом в стране 5000 пациентов страдают циррозом печени, из которых 500 человек, или 10%, нуждаются в трансплантации этого органа — эти данные сообщались в сентябре прошлого года. Тогда же были озвучены планы увеличить количество трансплантаций печени до 50 в год, почек — до 250 в год, проводить трансплантации сердца (50 операций в год) и лёгких (30 операций в год).

По закону, трансплантация органов и (или) тканей от живого донора или трупа человека может быть применена только в случае, если другие хирургические операции или манипуляции не могут гарантировать сохранение жизни либо восстановление здоровья, устанавливает закон.

Для трансплантации требуется письменное согласие реципиента (которому выполняется трансплантация органа, ткани). Обязательно и прижизненное нотариально заверенное письменное согласие донора на изъятие органов и (или) тканей из его трупа. Без согласия изъятие является незаконным.

Изъятые органы и ткани человека могут быть использованы для трансплантации всем нуждающимся лицам. Сведения о живом доноре и реципиенте являются врачебной тайной.

Органы и ткани человека могут быть изъяты для трансплантации при наличии заключения о смерти, выдаваемого на основе констатации смерти головного мозга человека. В констатации смерти головного мозга запрещается участие трансплантологов и членов бригад, обеспечивающих изъятие органов и тканей человека.

В сферу трансплантации органов и тканей человека частные медучреждения не допущены: по закону, изъятие и трансплантация органов и тканей человека осуществляются медицинскими учреждениями государственной системы здравоохранения, перечень которых определяет правительство.

Физическим и юридическим лицам при трансплантации органов и тканей человека запрещается их купля-продажа. Вывоз за пределы страны трансплантируемых органов и тканей запрещён.

Закон устанавливает ограничения к донорству, права и обязанности живых доноров и реципиентов.

В стране создаётся Единый государственный реестр доноров, реципиентов, а также органов и тканей человека в виде автоматизированной информационной системы, формируемой медицинскими учреждениями, проводящими трансплантацию органов и тканей человека.

Действие закона не распространяется на трансплантацию органов и тканей, имеющих отношение к воспроизводству человека (яйцеклетка, сперма, яичники, яички или эмбрионы).

История разработки проекта закона идёт с 2017 года. После его принятия Законодательной палатой в первом чтении в 2018 году долгое время о судьбе законопроекта ничего не было известно. В апреле прошлого года президент предложил парламенту в течение месяца создать правые основы для трансплантации человеческих органов, и работа возобновилась.

Закон был принят Законодательной палатой 2 ноября, одобрен Сенатом 15 декабря и возвращён президентом на доработку 3 марта этого года. Доработанный закон Сенат одобрил на апрельском заседании.