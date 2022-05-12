12 мая примерно в 3:00 на проспекте Бунёдкор в Чиланзарском районе Ташкента автомобиль Spark столкнулся со столбом на разделительной полосе.

Как сообщило ГУВД столицы, водитель У. М. (1999 г. р.) потерял контроль над управлением машиной из-за превышения скорости. Он скончался на месте от полученных травм.

Пассажир К. Ш. (1995) был госпитализирован с телесными повреждениями тяжёлой степени. Он скончался в медучреждении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим ТС, повлекшее человеческие жертвы), ведётся предварительное следствие.

Проспект Бунёдкор — один из самых опасных в городе. Здесь постоянно превышают скорость и создаются опасные ситуации.