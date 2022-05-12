За последние пять месяцев Северная Корея запустила больше ракет, чем за предыдущие два года вместе взятые, сообщалось на заседании Совета безопасности ООН 11 мая. В марте КНДР заявила об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты, по некоторым оценкам, могущей может достичь восточного побережья США. В последние месяцы запуски ракет проводятся регулярно, новое сообщение о запуске трёх ракет малой дальности пришло 12 мая.

Помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари напомнил членам совета о том, что лидер КНДР 25 и 30 апреля заявлял, что «Пхеньян может применить ядерное оружие, действуя на упреждение», пишет пресс-служба ООН.

Он подчеркнул, что заявления такого рода вызывают глубокую обеспокоенность, указав на наличие сигналов о возобновлении строительных работ на ядерном полигоне Пунгери, о закрытии которого было объявлено в 2018 году. Эти события, по мнению представителя ООН, свидетельствуют о продолжении Пхеньяном ядерной программы.

Учитывая тот факт, что «некоторые государства продолжают полагаться на ядерное оружие в своей политике обеспечения безопасности», ядерные арсеналы сегодня представляют «экзистенциальную угрозу всему человечеству», напомнил Халед Хиари.

Он предупредил, что риски непреднамеренной эскалации ситуации или просчётов слишком высоки.

«Мы должны активизировать наши усилия по ликвидации ядерного оружия. Северная Корея, продолжая осуществлять свою программу создания ядерного оружия, включая разработку с использованием технологий баллистических ракет, игнорирует неоднократные требования Совета безопасности прекратить такую деятельность», — сказал помощник генсека ООН.

Он напомнил о готовности ООН работать со всеми сторонами для продвижения прочного мира и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова и призвал власти КНДР к диалогу, опоре на предыдущие дипломатические усилия и выполнению резолюции Совета безопасности.