В обычный субботний день Центральный экопарк Ташкента принимал множество гостей. 7 мая здесь было шумно и многолюдно, а аромат жареного мяса влек гостей к сердцу парка — озеру и окружающим его газонам. Российский бренд «Мираторг», компания Profit Store — его официальный дистрибьютор в Узбекистане, и сеть супермаркетов Makro организовали необычный фестиваль, который пришелся по вкусу любителям мяса. Партнерами мероприятия выступили бренд Lurpak и компания Grill.uz.





Дикий Запад в центре Ташкента

Ковбои, стога сена, ароматный дымок — организаторы выбрали темой мясного фестиваля Дикий Запад. Гостям не давали скучать с самого начала, а те, кто пришел в экопарк прогуляться в погожий денек, довольно быстро присоединялись ко всеобщему веселью. За настроение и атмосферу отвечали группа Di Live и ведущий Ровшан Ходжиев — кто, как не фуд-блогер, смог бы рассказать о том, что происходит.

Фестиваль был разделен на две зоны — B2B и B2C. Зона B2B располагалась на островке посреди озера — там решали деловые вопросы, наслаждались отлично приготовленными стейками и узнавали новые методы готовки рестораторы и шеф-повара Ташкента. С ними общался Дмитрий Лазько — шеф-повар «Мираторга» с 24-летним стажем.





Уже восемь лет Дмитрий Лазько работает с брендом и продвигает культуру потребления стейков в России. В 2021 году с этой идеей он приехал в Ташкент. Мясной фестиваль стал поводом приехать в Узбекистан во второй раз, и теперь Дмитрий лично готовил для приглашенных гостей из сферы общепита и делился информацией о разных видах мяса, способах его маринования. Не обошлось без парочки секретов шеф-повара. В этой зоне рестораторы могли пообщаться с официальным дистрибьютором «Мираторга» — компанией Profit Store, чтобы наладить связи, обменяться контактами и возможно запланировать несколько контрактов на поставку премиального мяса.





В зоне B2C не заключались контракты и не планировались сделки, но здесь было весело и не менее вкусно. Под хиты мировых исполнителей гости пробовали мясо — его жарили тут же, на гриле. Также посетители участвовали в розыгрышах, танцевали и фотографировались у фотозоны, примеряя на себя образы лихих ковбоев и забавные короны.





Запоминающимся эпизодом фестиваля для многих наверняка стал розыгрыш трех грильниц от бренда Grill.uz. За две недели до фестиваля сеть супермаркетов Makro объявила акцию: обладатель чека с одним товаром от «Мираторга» на сумму от 100 тысяч сумов мог стать участником розыгрыша, пройдя регистрацию на сайте.





Участников оказалось много, и организаторам пришлось как следует постараться, чтобы обзвонить всех. Стоило видеть эмоции трех счастливчиков, которые ушли с фестиваля с грилем. Но радовались не только они. Еще один розыгрыш проводил ведущий Ровшан Ходжиев, так что в этот день победителей было действительно много.





Его величество мясо

Было бы странным не поинтересоваться, сколько килограммов мяса съели в этот день посетители фестиваля. Ответ превзошел ожидания организаторов: 185 кг мяса и 35 кг наггетсов. Ароматными стейками на свежем воздухе наверняка успели насладиться почти все.





Говядина, которую использовали для приготовления, была предоставлена сетью «Мираторг»: это качественное мясо сортов Black Angus и розовая телятина — диетическое мясо телят, эксклюзивно представленное в сети. На суд рестораторам, поварам и простым обывателям были представлены премиальная вырезка и диафрагма, мясистое бедро и щеки, кострец и шея, а также другие отрубы. Все мясо бренда имеет сертификат «Халяль». Приобрести мясо может любой желающий — бренд «Мираторг» представлен в сети супермаркетов Makro.

Свежий воздух и хорошее настроение, вкусная еда и веселые фотографии — вот чем запомнится посетителям мясной фестиваль.

На правах рекламы.