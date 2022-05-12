В 2022—2023 учебном году международная школа Invento UIS примет учащихся с 1 по 9 классы. Invento UIS является школой-кандидатом IB PYP и MYP с дальнейшей аккредитацией в ноябре 2022 года и мае 2023 года.

Международное образование — основа интернационального мышления

Invento The Uzbek International School — международная школа в Ташкенте, которая за короткое время завоевала доверие многих родителей благодаря инновационной и ориентированной на учащихся педагогике, реализуемой национальными и международными педагогами. Об этом свидетельствуют теплые отзывы родителей.

Invento UIS интегрирует в обучение содержание национальной учебной программы, которая расширяется в соответствии с потребностями студентов Invento и требованиями современных международных педагогических тенденций.

Как отмечает академический директор школы Каролин Фожиэль, обучение должно находить свое отражение в действии. В соответствии с этим учебная программа ориентирована на увлекательные и аутентичные возможности обучения с помощью практических занятий, образовательных поездок, исследований и экспериментов наряду с тщательно разработанным академическим содержанием.





Образовательный процесс в Invento UIS сосредоточен на расширении мышления и прививании навыков XXI века учащимся, что обеспечивает их всестороннее развитие. Благополучие студентов имеет для школы первостепенное значение. В этих целях Invento UIS развивает эмоциональный и социальный интеллект студентов, поддерживая сбалансированность их жизни.





Ультрасовременный кампус школы включает в себя бассейн, крытые и открытые спортивные площадки. Библиотеки с богатым книжным фондом занимают важное место в процессе обучения в школе, а классные комнаты оснащены по последнему слову техники. Все это способствует развитию необходимых навыков мышления, благодаря которым укореняется важность постоянного обучения и развития.





Invento UIS стремится развивать индивидуальность и способности каждого ребенка. Школа прививает навыки построения здоровых отношений, обеспечивая более глубокое понимание непосредственного окружения.

Услуги квалифицированного медицинского персонала, психолога и специалиста по работе с детьми с особыми образовательными потребностями способствуют принципу инклюзивного образования в Invento UIS. Весь кампус находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.





Подробнее о кампусе «Ашхабад» можно узнать в фильме Кирилла Альтмана, который побывал в гостях в школе Invento UIS в начале 2022 года.

Студенты могут присоединиться к дружной семье Invento The Uzbek International School, записавшись в школу по ссылке.

Телефон информационного центра: (+998) 71−210−99−99.

Адрес школы: Яшнабадский р-н, пересечение ул. Махтумкули-2 и МКАД.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Сайт: invento.uz

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