Два подростка 15 и 16 лет (учащиеся 7 и 8 класса) и 29-летний мужчина погибли в результате падения автомобиля Nexia с автодороги в канал в Самаркандской области, сообщило областное управление внутренних дел.

ДТП произошло ночью 8 мая на территории села Бадал Самаркандского района. В момент аварии в машине находились пять человек.

Три человека не смогли выбраться из салона автомобиля и погибли на месте. Водитель и ещё один пассажир смогли спастись. Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим ТС, повлекшее человеческие жертвы), ведётся предварительное следствие.