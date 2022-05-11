Миссия TBC Bank — делать жизнь людей проще. Технологии играют в этом важную роль.

Поэтому TBC как первый цифровой банк начал развивать коммуникационное digital-направление TBC Tech с целью:

делиться тенденциями и новинками в технологической области;

затрагивать смежные tech-темы, такие как дизайн продукта, информатика, наука о данных, кибербезопасность, финансовое образование и прочие;

рассказывать о процессе создания продуктов и услуг TBC.

В рамках данного направления был подписан меморандум с IT Park о сотрудничестве в области развития женского технологического предпринимательства и сферы информационных технологий в странах Центральной Азии, а также о принятии мер, направленных на всестороннее развитие женщин, в том числе в области просвещения и популяризации среди них профессий, связанных с технологиями.

В рамках данного меморандума запланировано участие TBC Bank в качестве одного из спонсоров центральноазиатского хакатона Tumaris.Hack для девушек-разработчиков из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Tumaris.Hack — это онлайн-соревнование для девушек, где за два дня при поддержке специалистов создаются прототипы продуктов, решающих социально-экономические задачи.

Прием заявок продлится до 23 мая. Само мероприятие пройдет с 27 по 29 мая в онлайн-формате.

Кроме того, в рамках TBC Tech планируется серия других интересных digital-проектов, работа над которыми уже ведется.

Больше о продуктах TBC Bank можно узнать на сайте TBC Bank и по телефону колл-центра: 1150.

Об АКБ TBC Bank

ТВС Bank имеет 30-летнюю историю и является одним из крупных банков в Грузии и Закавказья. С 2016 года акции ТВС Bank представлены на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). За 2021 год котировки акций TBC Bank на Лондонской фондовой бирже поднялись на 44,95%, а стоимость всех акций компании составляет более 1 млрд долларов США (784,14 млн фунтов стерлингов).

ТВС Bank вышел на рынок Узбекистана в октябре 2020 года как первый цифровой банк страны. На данный момент у приложения ТВС UZ более 2 млн скачиваний.

В конце сентября 2021 года два институциональных инвестора — ЕБРР и IFC — подписали соглашение о приобретении каждым 20% в TBC UZ. Первый взнос составил 9,4 млн долларов для каждого из двух инвесторов.

Банк предоставляет следующие услуги в цифровом формате: денежные переводы, кредиты, депозиты, рассрочка, банковские карты и оплата счетов. Все услуги доступны в приложении TBC UZ. Скачать приложение TBC UZ можно на Android и iOS.

ТВС Bank активно работает над расширением продуктовой линейки и стремится сделать жизнь людей проще здесь и сейчас.

Об IT Park Uzbekistan

IT Park Uzbekistan — это фасилитатор в сфере информационных технологий в Узбекистане, а, а также свободная экономическая зона (СЭЗ) для IT-компаний. В IT Park входят более 610 компаний-резидентов, 206 IT-центров, более 80 IT-школ и 10 филиалов.

Официальные страницы TBC Bank в социальных сетях:

Facebook: fb.com/tbcbankuz

Instagram: @tbcbankuzbekistan

Telegram: t.me/tbc_bank_uzb

Официальные страницы IT Park в социальных сетях:

Telegram: t.me/itpark_uz

Instagram: @itpark_uz

Telegram Tumaris.Tech: t.me/tumaris_tech

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