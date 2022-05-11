Компания Samsung в очередной раз порадовала масштабами своих устройств. У холодильников Samsung минималистичный только дизайн: параметры и вместимость моделей Side by Side никого не оставят равнодушными. Как, например, героя видеоролика компании, который мечтает о большом холодильнике Samsung.

«Вот такой размер холодильника бери»

SpaceMax — это не Space X, но тоже может открыть настоящий космос для своих новых владельцев. Особая технология высвобождает дополнительное пространство для хранения. Камера объемом 617 л вмещает еще больше продуктов: несколько базаров легко разместить на разноуровневых полках.

Задать температуру в вертикальных отсеках можно с точностью до градуса. Все уровни равномерно охлаждаются благодаря системе all-around cooling: даже помидор, который закатился в дальний уголок, останется свежим и сочным надолго.

Домочадцы постоянно открывают дверцы холодильника. Но даже частое открывание и закрывание не помешают удерживать холод внутри: стальная пластина Metal Cooling защищает от утечки охлажденного воздуха. Зелень и фрукты даже в жару не подвергаются перепадам температур, а значит, на столе всегда будут свежие и ароматные дыни, груши, виноград.

«Samsung: своей семье всей угоди»

Собравшись за одним столом на большие выходные или праздники, вся семья оценит вместимость холодильника. Преимущества холодильника:

запахи не смешиваются благодаря специальному фильтру. Свежая баранья ножка, плов, самса и пахлава порадуют тетю или дядю. И даже если бабушка опоздает к обеду, ее любимые свежие сладости будут терпеливо ждать на верхней полке;

если брат долго добирается в гости и приносит теплые напитки, функция Power Cool быстро охладит их: одним касанием кнопки можно направить интенсивный поток холодного воздуха на фрукты или напитки;

папа будет доволен таким хозяйственным подходом к выбору техники. Цифровой инвертор служит дольше и почти на 50% сокращает потребление энергии.





«Теперь ты знаешь, что значит реально большой»

Большая пицца диаметром 36 см или сковорода-вок без труда войдут в бездонный холодильник. Но гостей удивят не только многочисленные блюда, над созданием которых так старалась хозяйка. Премиальный дизайн модели украсит собой современную кухню.

Вместительный холодильник с утопленными ручками и покрытием, на котором не остаются следы детских ладошек, станет изюминкой кухни и гордостью хозяев. Большой холодильник можно придвинуть вплотную к стене: нет необходимости продумывать подачу воды. А она понадобится для автоматического диспенсера и ледогенератора.

Для воды и льда предусмотрен объемный резервуар 4,5 л, который не требует подключения к водопроводу: ни дорогих фильтров, ни шлангов, ни протечек. У владельцев может возникнуть только одна проблема: дети вместе с дядей из Термеза постоянно будут стоять в очереди возле большого холодильника за прохладительными напитками со льдом.

Если нужно объяснить продавцу, какой холодильник планирует купить семья, достаточно сказать: «Большой Samsung». Большой холодильник с огромными возможностями — это новый Samsung в интерьере современной кухни.

Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan

Instagram: @SamsungUzbekistan

Telegram: t.me/SamsungUzbekistan

Сайт: samsung.uz

На правах рекламы.