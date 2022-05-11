Спасатели обнаружили автомобиль и тела двух человек, которые были смыты селевым потоком в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области во вторник. Об этом в среду сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Как мы писали, примерно в 16:00 поток смыл машину с двумя людьми в селе Зохона. Он был вызван сильным кратковременным дождём. Там же были смыты пастух и скот, который он пас. Пастуху удалось спастись.

Оба тела и автомобиль были обнаружены в реке Тупаланг. Тела находились на расстоянии около 5 км друг от друга.

В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.