Посол Германии в Ташкенте Тило Клиннер в интервью проекту Alter Ego высказался о реформах в Узбекистане. По его мнению, процесс реформ, который был запущен президентом Шавкатом Мирзиёевым, «всегда по определению будет неполным».

«Поэтому возникает, прежде всего, вопрос о том, где возникает необходимость ещё поработать, что ещё необходимо предпринять, чтобы реформы были успешными»", — отметил дипломат.

«Во-первых, правовая система здесь подверглась серьёзным преобразованиям, но ещё предстоит применить её в повседневной жизни. Приведу пример. Была реформа административного права, которая также привела к современному законодательству. Пока новый способ управления дойдёт и пройдёт через весь аппарат, потребуется много времени. И это связано с тем, что мы работаем с людьми», — сказал посол.

По его словам, необходимо проводить обучение, чтобы «дух закона был воспринят правоприменителями».

«Это имеет последствия, например, борьба с коррупцией, с которой приходится сталкиваться и иностранным инвесторам. Чем управление больше соответствует правилам, тем меньше места остаётся для коррупции. Но это то, над чем ещё необходимо работать. Как я уже сказал, мы ещё не до всего добрались», — отметил Тило Клиннер.

Посол также считает, что участие органов самоуправления низшего звена государственной власти «ещё предстоит развивать».

«До сих пор иерархия остаётся очень вертикальной — сверху вниз, и это не даёт гражданам, гражданскому обществу, органам самоуправления достаточных возможностей для развития и вовлеченности. Но есть, собственно, хорошие подходы. Есть, к примеру, махалля, которая имеет здесь очень традиционную форму самоуправления, и их роль тоже необходимо усилить. Их работа должна быть реформирована. И тогда они будут представлять из себя большой актив, большое подспорье для модернизации общества», — заявил он.

Глава дипмиссии отметил «движение вперёд» в обеспечении верховенства закона в Узбекистан, но при этом признал, что «прогресс не идёт в ногу с законодательством и не идёт в ногу с реформами, намерениями или программами преобразования». Каждое общество должно прежде воспринять эти реформы, повторил он.

«Я недавно беседовал с судьёй Конституционного суда страны, и он со мной как раз обсуждал вопрос о том, как можно ускорить данный процесс, чтобы конституционное право притворилось в жизнь. Административное право — это практическая реализация конституционного права, для этого прежде необходимо применение права и обучить этому судей, которые работают где-то в регионах страны, а также обучить государственных служащих, чтобы они действительно применяли его на практике», — сказал дипломат.

«Возьмём такой пример, — продолжил посол. — Я еду на своём автомобиле и превышаю установленную скорость. Меня останавливает сотрудник полиции, и в тех странах, в которых меньше коррупции среди сотрудников полиции, гражданин даже не подумает торговаться с сотрудником полиции, а просто заплатит штраф. Но существует возможность и поторговаться. И именно этот момент необходимо пресечь, потому что в нём кроется корень проблемы».

Дипломат привёл в пример Грузию, которая предприняла попытку кардинально реформировать всю полицию под руководством Михаила Саакашвили.

«Когда я посещаю Грузию, я всегда убеждался, что есть люди, которые ценят работу господина Саакашвили, и есть те, кто её не ценит. Но почти все говорят о проведённой реформе полиции и говорят в положительном ключе», — сказал он.

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