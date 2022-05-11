В Ангорском районе Сурхандарьинской области выявлен случай захвата плодородной земли сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным областной прокуратуры, руководитель ООО «A. I.» Р. Ф. вместо 4 га земель использовал 7,1 га земель, имеющих балл бонитета почвы 60,8 (оценка производительности почвы по 100-балльной шкале, считается высоким баллом), на балансе фермерского хозяйства «Саид Носирхон» на массиве «10 лет независимости».

При этом на 3,1 га орошаемых земель было самовольно начато строительство, что привело к выводу этого участка из сельскохозяйственного оборота. Ущерб интересам государства и обществе оценён в 3,183 млрд сумов.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное следствие.

На днях сообщалось, что в Кибрайском районе две компании вели незаконное строительство на двух участках плодородных (балл бонитета — 66,02) орошаемых земель. Он оценён в сумму более 1,8 млрд сумов.