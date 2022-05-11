С середины мая возобновится железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

По согласованию с компанией «Казакстан темир жолы» с 15 мая начнёт курсировать поезд №647 (648) «Нукус — Бейнеу — Нукус», а с 16 мая — поезд №1 (2) «Алматы — Ташкент — Алматы» (скорый поезд «Тулпар-Тальго»). Периодичность рейсов с вокзала «Ташкент-Центральный» составит три раза в неделю.

Билеты можно приобрести в электронном формате и в железнодорожных кассах. При приобретении электронных билетов пассажирам, для пересечения границы Казахстана необходимо распечатать билет на бумаге формата А4.

Возобновление железнодорожного сообщения с другими странами будет осуществляться по согласованию с этими государствами.

Запуск поезда «Алматы — Ташкент — Алматы» планировался со 2 мая, а «Нукус — Бейнеу — Нукус» — с 1 апреля, однако Казахстан в связи с карантинными ограничениями отложил эти сроки.

Движение пассажирских поездов международного сообщения было остановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Казахстан с 11 апреля отметил ограничения на пересечение границы в сухопутных пунктах пропуска с Узбекистаном. При этом сохранено требование наличия справки с отрицательным ПЦР-тестом или о вакцинации от ковида. Справка может быть предоставлена в том числе с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».