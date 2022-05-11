Официальный дистрибьютор легковых автомобилей Hyundai в Узбекистане совместно с компанией Mikro Leasing до 31 мая предлагает приобрести кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe по выгодной программе беспроцентной рассрочки в любом дилерском центре компании в Узбекистане.
Условия:
- первоначальный взнос — от 50%;
- срок рассрочки — 13 или 24 месяца.
Автомобиль Tucson представлен в 7 комплектациях и 10 цветовых вариантах. Каждый сможет найти автомобиль по душе и вкусу.
Santa Fe доступен к реализации в 3 комплектациях и 8 цветах, подчеркивающих элегантность, дизайн и стиль автомобиля.
В рассрочку также доступны автомобили Sonata и Elantra. При покупке инновационного седана Hyundai Sonata покупатель получает сертификат на пять бесплатных плановых техобслуживаний.
Гарантия на все автомобили Hyundai в Узбекистане, приобретенные у официального дистрибьютора, составляет три года или 100 тысяч км.
Все дилерские центры функционируют по системе 3S: реализация автомобилей, сервисное обслуживание, продажа запасных частей и дополнительного оборудования. В любом дилерском центре можно приобрести страховые полисы КАСКО и ОСАГО.
При оформлении рассрочки доступна услуга Trade-in от Hyundai Auto Asia. При этом не важно, какой марки и модели ваш автомобиль.
Для удобства новых автовладельцев Hyundai в дилерском центре Hyundai Premium Sergeli можно пройти регистрацию транспортного средства в ГАИ и получить государственные номера.
В дилерских центрах компании в Ташкенте вы можете воспользоваться услугами детейлинг-центра Asia Detailing. Квалифицированные специалисты проведут оклейку автомобиля бронепленкой, покрытие керамикой, тонировку окон или химчистку.
Hyundai Auto Asia предоставляет инновационные автомобили, комфортный сервис и выгодные условия.
Дополнительную информацию можно получить в дилерских центрах компании или по телефону: 1248.
Сайт: hyundai.com
Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot
ДЦ Hyundai Premium Sergeli
Телефон: (+998) 78−122−12−22.
Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.
Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.
ДЦ Hyundai Yunusobod
Телефон: (+998) 71−225−89−89.
Адрес: пр-т Амира Темура, 77А.
Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.
ДЦ Hyundai Qushbegi
Телефон: (+998) 78−122−07−77.
Адрес: ул. Кичик халка йули, 22 В.
Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.
ДЦ Hyundai Tashkent City
Телефон: (+998) 78−132−08−88.
Адрес: ул. Хадра, 2/1.
Время работы: с 10:00 до 21:00, без выходных.
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