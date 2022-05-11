Официальный дистрибьютор легковых автомобилей Hyundai в Узбекистане совместно с компанией Mikro Leasing до 31 мая предлагает приобрести кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe по выгодной программе беспроцентной рассрочки в любом дилерском центре компании в Узбекистане.

Условия:

первоначальный взнос — от 50%;

срок рассрочки — 13 или 24 месяца.





Автомобиль Tucson представлен в 7 комплектациях и 10 цветовых вариантах. Каждый сможет найти автомобиль по душе и вкусу.

Santa Fe доступен к реализации в 3 комплектациях и 8 цветах, подчеркивающих элегантность, дизайн и стиль автомобиля.

В рассрочку также доступны автомобили Sonata и Elantra. При покупке инновационного седана Hyundai Sonata покупатель получает сертификат на пять бесплатных плановых техобслуживаний.





Гарантия на все автомобили Hyundai в Узбекистане, приобретенные у официального дистрибьютора, составляет три года или 100 тысяч км.

Все дилерские центры функционируют по системе 3S: реализация автомобилей, сервисное обслуживание, продажа запасных частей и дополнительного оборудования. В любом дилерском центре можно приобрести страховые полисы КАСКО и ОСАГО.





При оформлении рассрочки доступна услуга Trade-in от Hyundai Auto Asia. При этом не важно, какой марки и модели ваш автомобиль.

Для удобства новых автовладельцев Hyundai в дилерском центре Hyundai Premium Sergeli можно пройти регистрацию транспортного средства в ГАИ и получить государственные номера.





В дилерских центрах компании в Ташкенте вы можете воспользоваться услугами детейлинг-центра Asia Detailing. Квалифицированные специалисты проведут оклейку автомобиля бронепленкой, покрытие керамикой, тонировку окон или химчистку.

Hyundai Auto Asia предоставляет инновационные автомобили, комфортный сервис и выгодные условия.

Дополнительную информацию можно получить в дилерских центрах компании или по телефону: 1248.

Сайт: hyundai.com

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

Адрес: пр-т Амира Темура, 77А.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Qushbegi

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

Адрес: ул. Кичик халка йули, 22 В.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Tashkent City

Телефон: (+998) 78−132−08−88.

Адрес: ул. Хадра, 2/1.

Время работы: с 10:00 до 21:00, без выходных.

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