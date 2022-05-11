Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 мая провёл совещание по мерам повышения результативности трансформационных процессов на предприятиях хлебопродуктов, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

На мероприятии глава государства анонсировал, что с 1 июня государство начнёт закупать зерно по рыночным ценам. Для фермеров и кластеров создадут возможности, чтобы они могли продавать свое зерно на бирже. Закупочная цена зерна увеличится с 1,55 млн до 3 млн сумов. При этом, исходя из средних цен, сформировавшихся на бирже в июле-августе, фермерам будет выплачена положительная разница.

«Все хокимы должны четко понять одну вещь. Почему мы выводим фермера на биржу? Если фермер пойдет на биржу и продаст свое зерно самостоятельно, его доход увеличится, и он будет удовлетворен результатом своего труда. В дальнейшем закупаемое для государственного резерва зерно будем получать только через биржу», — сказал президент.

Ответственным лицам поручено в двухнедельный срок зарегистрировать на бирже фермеров и кластеры, выращивающие пшеницу, а также организовать их обучение с привлечением брокеров.

При этом фермеры будут освобождены от биржевых платежей за урожай пшеницы 2022 года.

В этом году на урожай зерна будет выделено 7,6 трлн сумов. Планируется внедрение ежедневного контроля «для обеспечения полной, справедливой и прозрачной работы новой системы, своевременной и полной доставки каждого сума фермерам и кластерам, предотвращения роста цен и дефицита».

Для этого будет создан Республиканский штаб под руководством генерального прокурора Нигматуллы Юлдашева. Региональные штабы возглавят хокимы и прокуроры областей.

На совещании определены меры по сокращению количества пунктов приема зерна и их приватизации со следующего года.

«Настоящими хозяевами зерна являются фермеры и кластеры, — сказал глава государства. — Отныне строго запрещено изымать зерно у фермеров под предлогом невыполнения плана в районе, необходимости корма для животноводства, птицеводства и рыбоводства», — подчеркнул президент.

Кроме того, снимаются ограничения на перемещение зерна, реализованной через биржу, между регионами. «Пожалуйста, если предприятие региона победил на бирже, то оно сможет беспрепятственно забрать зерно», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев поручил генеральному прокурору, прокурорам областей, районов и городов взять дело на личный контроль и принимать строгие меры в отношении руководителей, которые вызывают недовольство фермеров.

В августе 2021 года Министерство юстиции в рамках акции «Фермерга мадад» изучило наиболее частые случаи нарушения интересов фермеров. Среди них — ошибки в договорах между фермерами и закупочными организациями, кластеры и поставщики, задолжавшие фермерским хозяйствам свыше 180 млрд сумов и другое.

В прошлые годы в сети публиковались сообщения о том, что местные власти отбирают у фермеров излишки зерна.