Спрос на валютные вклады среди населения Узбекистана с начала года резко возрос. Об этом сообщает Spot со ссылкой на обзор денежно-кредитной политики за первый квартал от Центрального банка.

В январе-марте сумма денег на банковских депозитах населения выросла на 3,2% — до 37,8 трлн сумов. При этом объём сумовых вкладов уменьшился на 4,1% (на 1,2 трлн сумов), в то время как на валютных счетах прибавилось 18,6% (2,2 трлн сумов).





За три месяца население зачислило на валютные депозиты средства в эквиваленте 2,2 трлн сумов. Из них около 1,5 трлн сумов поступило в марте. В то же время со счетов в национальной валюте было снято 0,5 трлн сумов, пишет издание.

ЦБ объяснил изменение в валютной структуре сбережений повышением девальвационных ожиданий. В марте, на фоне обесценивания сума, активизировался перевод денег на депозитах в иностранную валюту. Объём покупки наличной валюты также заметно вырос.

«Однако в связи с предпринятыми ЦБ мерами (повышение основной ставки и увеличение объемов интервенций) в последние 10 дней марта [девальвационные] ожидания снизились, активизировался процесс конвертации средств в национальную валюту и продажи иностранной валюты в банки», — отмечает регулятор.

Средняя ставка по депозитам в сумах достигла рекордных за несколько лет 20,9% для населения, а для бизнеса она выросла до 16,2% (в апреле 2021 года было 16,3%). Реальная ставка с учётом инфляции составила 9,4% и 5,2%, соответственно.

ЦБ прогнозирует, что в ближайшие кварталы население продолжит поддерживать высокие темпы роста депозитов в сумах с учётом текущих реальных процентных ставок по депозитам и «ожидаемой стабильной динамики курса после коррекции в марте».





Общий объём депозитов в национальной валюте за первый квартал уменьшился на 8,5% (5,6 трлн сумов), а депозитов в иностранной валюте — на 2,2% (эквивалентно 1 трлн сумов).

Регулятор утверждает, что эта тенденция носит временный характер в связи с превышением доходов бюджета над расходами в течение квартала, и со второго квартала ожидается возвращение темпов роста денежной массы и депозитов в связи с сезонным увеличением бюджетных расходов.