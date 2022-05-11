Посол Германии в Ташкенте Тило Клиннер в интервью проекту Alter Ego рассказал об интересе немецких автопроизводителей к рынку Узбекистана.

По его словам, два месяца назад делегация концерна Volkswagen посетила страну с целью изучения возможностей для развития сотрудничества.

«Для этого нам необходимы ещё предпосылки на рынке. Одна из них, например, — до сих пор сфера легковых автомобилей в Узбекистане была относительно под протекцией ряда административных предписаний, и шансы для новых инвестиций были достаточно сложными. Это должно измениться. И в тот момент, когда это изменится, немецкие производители будут готовы начать тут активно работать», — заявил глава дипмиссии.

Отвечая на вопрос о монополии UzAuto Motors, Тило Клиннер отметил, что монопольное положение этой компании на рынке правительство планирует отменить к 2025 году.

«Было объявлено, что к 2025 году это должны отменить. И мы к этому готовимся. И если это действительно произойдёт, я вижу большие шансы на этом рынке», — сказал он.

Дипломат заявил, что посольство Германии выступает за инвестиции со стороны германских автопроизводителей в автомобильную промышленность Узбекистана, «но только если будут соответствовать условия».

«Посольство не может диктовать предприятию, куда оно должно инвестировать. Прежде всего, у предприятия должно быть желание инвестировать, и тогда мы поддержим это предприятие. Это и отличает нас от централизовано управляемых экономик, например от китайской… Мы этого сделать не можем, да и не хотим этого делать», — отметил Тило Клиннер.

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о снижении пошлин на импорт автомобилей. Ставки уменьшатся не сразу, а в два этапа — до 1 января 2023 года и с января 2023 года. Президент также заявлял, что пошлины постепенно «должны быть приведены к нулю».

Летом 2020 года на базе Джизакского автомобильного завода начался выпуск коммерческих автомобилей Volkswagen, а осенью — Škoda (c 1991 года входит в группу Volkswagen).

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