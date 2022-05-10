Хоким Учтепинского района Ташкента Фарход Абдуллаев своим решением от 7 мая объявил выговор 33 помощникам хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махаллях.

Наказание назначено в связи с «очень низкими» показателями эффективности их работы в первом квартале текущего года, «несвоевременное исполнение поручений, отдаваемых центром, и безответственное отношение к своей работе».

В решении говорится, что 19 апреля на совещании у президента Узбекистана по вопросам повышения результативности работы системы «махаллабай» отмечалась неудовлетворительная работа помощников хокима в районе. По поручению Администрации президента от 11 февраля ряд ответственных руководителей района привлекался к дисциплинарной ответственности.

В 2022 году Учтепинский район намечено превратить в район, где нет безработицы и бедности. Для этого разработана дорожная карта, где определены мероприятия по семи направлениям, говорится в решении хокима. Оценка KPI деятельности 45%, или 27 из 60, помощников хокима за первый квартал была низкой.

Должность помощника хокима была введена по предложению президента в каждой из более 9300 махаллей Узбекистана с начала текущего года.

На упомянутом совещании 19 апреля Шавкат Мирзиёев уволил 36 руководителей за недостатки в работе «махаллабай», в том числе хокимов Алтынкульского района и Зарафшана и первых замхокимов 14 районов и городов. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и его заместитель получили предупреждение. Президент также подверг критике помощников хокимов, занимающихся вымогательством.

В 40% махаллей пока не видно результатов работы помощников хокимов, заявил на совещании президент.