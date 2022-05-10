Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов 10 мая провёл встречу с менеджером проекта Starlink американской компании SpaceX по доступу к рынкам Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии Беном МакВильямсом в рамках проходящей в Ташкенте конференции Space Technology Conference STC-2022.

Как сообщила пресс-служба Мининфокома, министр предложил SpaceX открыть представительство в Узбекистане «для расширения взаимовыгодного сотрудничества».





Бен МакВильямс (Ben MacWilliams). Фото: Мининфоком.

По данным министерства, представитель компании заявил о готовности реализовать крупные проекты в Узбекистане, как и в других странах.

9 мая генеральный директор Агентства «Узбеккосмос» Шухрат Кадиров также встретился с Беном МакВильямсом.

«Стороны обсудили вопрос привлечения на рынок Узбекистана проекта Starlink, который разворачивается компанией SpaceX», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Starlink — глобальная спутниковая система, созданная SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он является ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.