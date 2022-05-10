Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил своим указом межправительственное соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.
Межправительственное соглашение было подписано 6 декабря в столице Казахстана Нур-Султане. Компетентным органом с узбекистанской стороны по выполнению соглашения является агентство «Узбеккосмос».
Согласно тексту проекта соглашения, опубликованному Adilet.zan.kz, cоглашение регулирует сотрудничество cторон в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, разработки и внедрения космических технологий в интересах прогресса экономики, науки, обеспечения безопасности и социального развития двух государств.
Направлениями сотрудничества являются:
- подготовка и переподготовка кадров в различных направлениях космической отрасли;
- космическая наука и исследование космического пространства, включая астрофизические исследования и изучение планет;
- дистанционное зондирование Земли;
- разработка космических аппаратов, средств выведения и иного связанного с космической деятельностью оборудования;
- создание и развитие наземной космической инфраструктуры;
- запуск космических аппаратов и научной аппаратуры;
- спутниковые навигационные системы и технологии;
- спутниковые системы связи, вещания и технологии;
- защита космической среды, включая контроль, предупреждение и сокращение техногенного воздействия на нее;
- стандартизация в космической сфере деятельности;
- использование результатов совместной деятельности по созданию новой космической техники и технологий и др.
В рамках соглашения Узбекистан и Казахстан могут разрабатывать и осуществлять совместные программы, проекты и мероприятия по космосу, обмениваться информацией, знаниями и данными, использовать наземные объекты и системы для запусков и управления космическими аппаратами и др.