В 2022 году уровень инфляции в Узбекистане заметно превысит прогнозируемый показатель Центрального банка, сообщил в своём обзоре регулятор.

Инфляция в первом квартале текущего года формировалась на фоне сезонного сокращения поставок отдельных продуктов питания и роста цен на импортные товары в связи с девальвацией национальной валюты и перебоев в цепочках поставок под влиянием внешней геополитической ситуации.

При этом если в январе наблюдалось замедление экономической активности из-за быстрого распространения варианта «омикрон» коронавируса, то в феврале улучшение ситуации с пандемией способствовало оживлению экономической активности.

Целевой показатель инфляции и его динамика. Источник: Госкомстат.

В результате изменения внешней конъюнктуры и, соответственно, тенденций на внутренних рынках годовой уровень инфляции вырос с 9,7% в феврале до 10,5% в марте и сложился выше прогнозируемой Центробанком траектории.

Продовольственная инфляция

На фоне обострения внешнеполитической ситуации в конце марта на мировых рынках наблюдался дефицит основных потребительских товаров, а рост цен зафиксировал самые высокие показатели за последние 40 лет. Многие страны ввели некоторые ограничения на импорт и экспорт, что нанесло серьёзный удар по системе логистики и доставки. В результате это привело к повышенному росту цен на энергоносители и минеральные удобрения, а также продукты питания для сельского хозяйства в мировом масштабе.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в первом квартале цены на продукты питания выросли на 19,1%. Цены на растительное масло увеличились на 39,3%, крупы — на 21,1%, мясо — на 8%, молочные продукты — на 13% и сахар — на 1,3%.

Ценовые изменения на мировом рынке стали оказывать влияние на цены товаров на внутренних рынках с небольшой задержкой. В первом квартале рост цен на продукты питания в Узбекистане составил 4,4%, а вклад этого сегмента в общую инфляцию составил 1,8 процентных пункта.

Изменение цен на яйца, безалкогольные напитки, злаковые и бобовые культуры, алкогольные напитки.

Изменение цен на масло и жиры, мясную продукцию, сахар и кондитерские изделия, молочные продукты.

Если стоимость растительного масла на внутреннем рынке в январе и феврале снижалась, то из-за спроса на эту продукцию на мировом рынке в марте, резкого роста международных котировок и сокращения объёмов предложения цены снова начали расти.

Цена на растительное масло также напрямую связана с ростом стоимости нефти на мировом рынке (цена на нефть оказывает влияние на подсолнечное масло через цены спроса и спрос на энергетические масла — соевое, рапсовое, пальмовое, которые более зависимы от нефти).

Война в Украине оказывает существенное влияние на стоимость зерновых продуктов, в том числе на пшеницу и муку, а ограничения, введённые на экспорт пшеницы основными экспортерами Россией и Казахстаном, привели к росту цен.

В свою очередь, изменение цен на муку, макаронные изделия, пшеницу и корм отражается на себестоимости производства молочной продукции и сыров, масла, маргарина и мяса птицы.

Кроме того, удорожание сахара и муки привело к росту цен на кондитерские изделия и безалкогольные напитки, произведенные из этих продуктов.

В то время как цены на фрукты и овощи относительно снизились в феврале после роста в январе, к марту цены вернулись к более высокой динамике роста. Такая ситуация, наряду с экспортом продукции в соседние страны и сезонностью, а также прохладной погодой, наблюдавшейся в последние недели, на некоторое время задержала вегетационный период нового урожая весенних овощей. Снижение предложения влияет на внутренние цены.

Увеличение импорта мяса из Казахстана и Беларуси привело к снижению цен на внутреннем рынке.

Непродовольственная инфляция

В январе-марте рост цен на непродовольственные товары составил 2,1%, а вклад этой группы в инфляцию составил 0,7 п. п.

Рост цен на средства личной гигиены, бытовую технику и строительные материалы в основных странах-экспортёрах (Китай, Россия и Турция) сопровождается такими факторами, как удорожание производства, трудности с логистикой, колебания курса национальной валюты и рост транспортных расходов.

Изменение цен на бытовую технику, лекарства, топливо и канцелярские товары.





Изменение цен на одежду, обувь, стройматериалы и бытовую мебель.

В то время как цены на цемент и стройматериалы в январе упали, последующее потепление привело к ускорению строительных работ и увеличению спроса. Кроме того, некоторые предприятия работали не на полную мощность, что привело к росту цен на цемент на внутреннем рынке в феврале-марте.

В начале года рост сезонного гриппа среди населения и перебои с поставками из стран-экспортёров отразились на ценах на лекарства.

При этом снизились цены на топливо, в том числе на бензин (5,3%) и пропан (10,4%) с учётом сезонного фактора.

Кроме того, стоимость бытовой техники и мобильных телефонов растёт из-за нехватки полупроводников по всему миру и задержек с поставками.

Инфляция услуг

Инфляция услуг в первом квартале составила 1,5%, а вклад этого сегмента в инфляцию — 0,3 п. п.

Изменения сезонной активности и повышение спроса в определённое время суток отражаются в росте цен на услуги пассажирского транспорта и услуги по доставке продуктов питания и напитков.

Изменение цен на бытовые услуги, транспорт, образование, связь, коммунальные услуги и другие.

В сфере медицины увеличилась стоимость услуг амбулаторного лечения, в частности, стоматологических услуг. Также наблюдается рост цен на сырьё для медицины.

Рост цен на услуги ресторанов, гостиниц, репетиторства, ремонт бытовых товаров объясняется изменением курса национальной валюты и ростом арендной платы.

Влияние внешних рисков на продовольственную инфляцию

Текущие темпы инфляции сегодня, особенно продовольственная инфляция, занимают важное место в повестке дня. В прошедших 2020 и 2021 годах на фоне неблагоприятных погодных условий во многих странах производство основных продуктов питания было не таким, как ожидалось.

Кроме того, нехватка рабочей силы, запреты на экспорт продукции, сбои в цепочках снабжения и поставок, а также ориентированность потребления домохозяйств на продукты питания вызывали резкий рост цен на основные продукты питания.

Цены на продовольствие в мире.

Согласно индексу ФАО, ежегодный рост цен на основные продукты питания в 2021 году является самым высоким за 20 лет. При этом среди товаров с наибольшим ростом цен следует отметить сахар, зерно и нефтепродукты. Международные эксперты изначально прогнозировали, что эти условия носят временный характер и что значительный рост цен на мировом рынке стабилизируется в 2022—2024 годах по мере постепенного улучшения ситуации с пандемией и восстановления таких факторов, как логистика и рабочая сила.

Однако с первых месяцев 2022 года внешняя геополитическая ситуация полностью изменилась. Это привело к глобальной продовольственной инфляции, а также к резкому росту цен на энергоносители.

Только Россия и Украина производят 30% пшеницы и 20% зерна в мире. В мире цены на зерновые продукты, в частности, пшеницу, кукурузу, а также корма, только за март выросли на 17,1%.

Кроме того, Украина является крупнейшим в мире экспортёром растительного масла, за ней следует Россия. Растительные масла подорожали на 39,3% в первом квартале.

Аналитики отмечают, что из-за дисбаланса спроса и предложения на текущие продукты питания и корма цены на эти продукты могут вырасти еще на 8−22%.

В то же время отмечается, что топливно-энергетические ресурсы растут высокими темпами в связи с усилением давления на стоимость продовольствия.

Ещё одна большая проблема — удорожание минеральных удобрений. Россия и Беларусь являются основными экспортёрами этого продукта, а порты Черного моря являются основными цепочками поставок в мире. Замедление этого рынка и ограничение доставки могут негативно сказаться на всех участниках рынка. Кроме того, значительно выросли расходы на страхование из-за высоких рисков захода судов в этот морской порт.

Сокращение запасов основного сырья (минеральных удобрений) повышает вероятность того, что Бразилия и другие крупные страны-производители сократят поставки продовольствия, что, в свою очередь, повлияет на цены на мировом рынке.

Кроме того, поскольку уголь, природный газ и нефтепродукты являются ключевыми ресурсами для производства удобрений, нынешняя высокая стоимость этих энергоресурсов будет оказывать давление на рост мировых цен на удобрения.

По мнению международных аналитиков, даже если ситуация в регионе стабилизируется, проблема инфраструктуры в Украине останется актуальной. Даже если урожай этого года будет собран, то от состояния грузоперевозок и железных дорог будут зависеть сроки доставки продукции и цепочка поставок.

Особое место в формировании цен на мировом рынке продуктов питания занимает Китай. Сегодня в Китае действуют строгие ограничения из-за пандемии, а некоторые крупные города закрыты на локдаун. Наблюдатели также отмечают, что в этих городах возникают проблемы с питанием.

Если в ближайшие месяцы в условиях ослабления карантинных ограничений будет наблюдаться возобновление экономической активности, то можно ожидать оживление спроса на потребительские и промышленные товары в мире со стороны Китая.

Эти факты с учётом снабжения внутреннего рынка в основном импортными продовольственными товарами могут оказывать прямое и косвенное влияние на внутренние цены в Узбекистане.

Среднесрочный прогноз инфляции и анализ инфляционных факторов

Обновлённый прогноз инфляции на 202−2024 годы.

Центральный банк в начале года прогнозировал уровень инфляции к концу 2022 года на уровне 8−9%. Однако среднесрочный прогноз инфляции был пересмотрен в связи со значительным ростом цен на основные продовольственные и непродовольственные товары и энергоресурсы в мире и их влиянием на внутренние цены.

По оценкам регулятора, инфляция ускорится со второго квартала 2022 года, а к концу года годовой уровень инфляции ожидается на уровне 12−14%.

В то же время риски и неопределенности, вызывающие отклонение инфляции от прогнозируемой траектории, в основном связаны с определенной степенью колебания внутренних цен в зависимости от внешней конъюнктуры.

В первом квартале года наблюдалось значительное ускорение годовых темпов инфляции практически во всех странах, в том числе в странах-партнерах.

Согласно анализу, такая высокая инфляция сохранится до середины 2023 года. Только к концу 2023 года годовой уровень инфляции может приблизиться к таргету.

Это, в свою очередь, вызывает опасения относительно сохранения влияния внешних рисков на Узбекистан в среднесрочной перспективе.

В связи с этим ужесточение денежно-кредитной политики с марта (повышение основной ставки до 17%), рост непогашенных кредитов пропорционально росту номинального ВВП к концу года, работа по сокращению общего бюджетного дефицита, а также меры по предотвращению резкого роста внутренних цен послужат частичному смягчению влияния внешних инфляционных рисков на внутренний рынок.