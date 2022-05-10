Заключительный этап соревнований по «Дог биатлону» состоялся в Центре подготовки специалистов и служебных собак Министерства обороны Узбекистана в Чирчике 7 мая. В состязании, стартовавшем 4 мая, участвовали команды министерств обороны, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, Пограничных войск Службы государственной безопасности, Национальной гвардии и Государственного таможенного комитета.

В финале собачьего биатлона — эстафете — участники соревновались командами на дистанции 1600 м с выполнением ряда условия. Баллы начислялись за быстрое и точное выполнение условий.

Третье место в общекомандном зачёте заняли команды Службы охраны Национальной гвардии, Караульныех войск МВД и команда «Бургут-1» СГБ. Второе место заняла сборная МВД. Мужская и женская команды Минобороны заняли первое место, повторив прошлогодние результаты.

По итогам соревнований также были вручены награды по номинациям «Одиночный забег», «Преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками», «За волю к победе», «Индивидуальный забег на 3200 м» и «Эстафета».

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