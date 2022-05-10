Житель Термезского района Сурхандарьинской области Улкан Эралиев во время полива своего огорода обнаружил кусочек жёлтого металла, который оказался редчайшим динаром эпохи Сельджукидов (XI-XII века). Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.

Мужчина обратился в Термезский музей археологии. Сотрудники музея и областного управления культурного наследия выехали на место находки и провели первичное определение площади раскопок. Здесь были найдены фрагменты керамики эпохи Караханидов и эпохи Сельджукидов.





Улкан Эралиев сдал находку в музей, и ему было выплачено вознаграждение. Специалисты и нумизматы музея провели предварительную экспертизу золотой монеты весом 1,92 г.

Первый заместитель директора Агентства культурного наследия Турсунали Кузиев сообщил, что нумизмат музея докторант Мансур Нормуминов смог прочитать на аверсе повреждённого, но хорошо сохранившегося динара слова «Аллах» и «Мухаммад», а также некоторые буквы арабского алфавита. Текст на реверсе оказался почти стёртым.





Благодаря своему стратегическому месторасположению Термез часто становился объектом споров и войн между империями, отметил Турсунали Кузиев. Во второй половине Х века город стал местом кровавого противостояния между Караханидами и Газневидами. Воспользовавшись тем, что эти правители были обессилены войной друг с другом, принцы-сельджукиды Тогрулбек и Чагрилбек захватили Термез и его окрестности.

До этого в Термезском музее археологии, который в этом году отмечает 20-летие, не было ни одной золотой монеты. «Теперь в музее есть первый золотой динар — и сразу редчайший», — говорится в сообщении министерства.