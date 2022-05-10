Кешбэк в размере 1% с покупок теперь будет выплачиваться и за дистанционные электронные платежи. Об этом сообщил Государственный налоговый комитет Узбекистана.

К таковым относятся платежи через через сервисы Click, Payme, Oson, Apelsin, Paynet, ATTO и другие, сервисы банков (в том числе мобильные приложения) и маркетплейсы (онлайн-магазины).

Благодаря интеграции этих сервисов с системами налоговых органов при оплате через платёжные системы формируется чек с QR-кодом. Если потребитель зарегистрирован в системе кешбэка, 1% от суммы покупки автоматически отразится в личном кабинете мобильного приложения Soliq.

Для получения кешбэка также можно отсканировать QR-код на электронном чеке.

В комитете напомнили, что кешбэк не выплачивается при покупке автомобилей, авиа- и железнодорожных билетов, оплате за коммунальные услуги и услуги связи.

С начала года ГНК выплатил потребителям кешбэк на 72,3 млрд сумов, из них в марте — 22,7 млрд сумов.