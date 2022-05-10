3 мая примерно в 10:00 туристический автобус Yutong опрокинулся на 23−24-м километре дороги 4R-65 на территории Кызылтепинского района Навоийской области, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана (видео).

По данным управления, водитель К. У. (1973 года рождения) «по неосторожности потерял управление». В результате ДТП пострадали 5 человек. Они были госпитализированы.

По данным «Дарё», в автобусе находились 25 пассажиров.





Следственный отдел при УВД Навоийской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение).