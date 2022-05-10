Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало сообщение, в котором выразило «серьёзную обеспокоенность» в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме.

«Призываем стороны воздержаться от эскалации напряжённости и принять все необходимые меры для скорейшего урегулирования конфликта», — говорится в сообщении.

«Решение палестино-израильской проблемы должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, на основе ранее принятых резолюций Совета безопасности ООН и принципа „два государства для двух народов“», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Узбекистана также призвал стороны к проявлению сдержанности и политической воли к урегулированию конфликта посредством диалога и дипломатии.

Как сообщил МИД Израиля 8 мая, премьер-министр Нафтали Беннет на заседании правительства страны заявил о начале нового этапа войны с террором. «Никто не сможет подстрекать и пойти отдыхать, бросить спичку и бежать», — сказал он, комментируя арест двух палестинцев, подозреваемых в атаке в городе Эльад 5 мая, где погибли трое мирных жителей и четверо получили ранения.

Нафтали Беннет отметил, что когда речь идёт о войне с террором, «все решения относительно Храмовой горы и Иерусалима будут приниматься без сторонних соображений правительством Израиля, которое является сувереном в городе».

Как пишет издание Newsru.co.il, слова Нафтали Беннета стали ответом лидеру арабской партии в Израиле РААМ Мансуру Аббасу, призвавшему правительство Израиля принять требование Иордании о расширении её полномочий на Храмовой горе.

Палестинская администрация резко осудила заявление премьер-министра Израиля о том, что только правительство Израиля уполномочено принимать решения, касающиеся ситуации на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает издание.

«Восточный Иерусалим, его мусульманские и христианские святыни — вечная столица государства Палестина. Об этом свидетельствуют международные резолюции, признающие его оккупированной палестинской территорией», — цитирует Newsru.co.il советника председателя Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна.

В месяц Рамазан на Храмовой горе, в районе мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима происходили беспорядки и столкновения между палестинцами и израильтянами, пострадали более 250 человек.