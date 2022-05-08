Профессиональный боксёр из Узбекистана Шахрам Гиясов (13−0, 9 КО) в Лас-Вегасе в рамках шоу «Бивол-Канело» провел бой за титул IBF North American в полусреднем весе против мексиканца Кристиана Гомеса (22−3, 20 КО).

Поединок получился насыщенным и зрелищным, 28-летний Гиясов контролировал его ход, трижды отправляя своего соперника в нокдаун — в 4, 7 и 10 раундах. При этом Гомес также имел свои моменты и в одном из отрезков сумел потрясти Гиясова.



По итогам 10 раундов судьи единогласно отдали победу узбекистанцу со счетом 99:88, 98:89 и 99:88.

Для узбекистанца это был первый бой в полесреднем весе (до 147 фунтов / 66,6 кг). Ранее он выступал в первом полусреднем весе (до 140 фунтов / 63,5 кг).





«Я очень доволен своим выступлением, потому что я поднял свой вес… Очень прекрасно себя чувствовал: хороший тайминг, хорошие удары, то, что мы на тренировках отрабатывали, здесь всё получилось. Я готов к большим боям, хочу показать себя полностью», — сказал Шахрам Гиясов после боя.

Уроженец Бухары также высказал комплименты своему сопернику.

«Во-первых, он хороший боец. Я благодарю его за то, что он принял бой. И за то, что боксировал очень достойно. Настоящий мексиканский боец, он показал свой характер после такого нокдауна, после такого удара встал и показал своё мужество. Но я готов к большим боям. Я для этого тренируюсь далеко от семьи. Я иду вперёд, не вижу преград. Хочу завоевать все пояса», — заявил он.





Таким образом, Шахрам Гиясов завоевал вакантный пояс чемпиона Северной Америки по версии IBF в полусреднем весе.

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