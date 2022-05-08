Прогулка по фестивалю Tashkent Flower Fest-2022 похожа на квест с несколькими заданиями. Из первого, которое заключается в том, чтобы отстоять хаотичную очередь за селфи у скульптурных и цветочных композиций, следует второе: определить, какие цветы вокруг живые, а какие искусственные.

«Мама, они настоящие!» — кричит мальчуган в синей бейсболке, зарываясь лицом в арку из цветущего жасмина.

Женщина в соломенной шляпе присматривается к бело-розовой «Волге», в салоне и багажнике которой облаками в тон пенится синтетическая гортензия.

«Композиция красивая с ретромашиной. Были бы цветы живые, было бы ещё лучше», — говорит она, обращаясь к подругам.





По данным организатора — столичного хокимията — в оформлении площади у Национальной библиотеки имени Алишера Навои использовали 2 миллиона цветов. Живых более 1 миллиона и свыше 800 тысяч искусственных. Однако последние визуально преобладают из-за броской цветовой палитры и отведённой им главной роли в скульптурных композициях, фотозонах и арках, вытянутых вдоль площади.

Сезонные цветы восьми видов сотрудники городской службы благоустройства использовали в создании ковровых клумб, которые служат лишь фоном или сопровождением фестивальных объектов. Самые эпичные из них — огромный чайник с чашкой и имитация монумента Независимости, который находится в парке «Янги Узбекистон».





«Высокие и масштабные конструкции мы собирали из искусственных цветов, маленькие — из живых. Использовали мотивы, которые символизируют Узбекистан», — рассказывает ландшафтный дизайнер Мурад Эрмейдан.

Турецкий специалист сотрудничает с хокимиятом города в качестве советника по озеленению и компанией Flowers Garden, которая занималась реализацией ландшафтных проектов в Tashkent City, Magic City и Akfa Visitor Center. Он же вместе с коллегами разработал концепцию фестиваля.

По словам Эрмейдана, одной из задач было представить разнообразие растительного мира Ташкента.

«Мы использовали растения и цветы, которые жители и туристы могут увидеть на улицах города», — уточняет специалист, стоя на фоне искусственного мадагаскарского баобаба. Чуть дальше высится искусственная чинара.





Он также обратил внимание на то, что колорит Узбекистана и всего центральноазиатского региона отличается от Европы. Это в работе над концепцией тоже учитывалось.

Справедливое замечание о разнице в колорите, культурах на кричаще-пёстрой площади фестиваля приобретает гротескный характер. Искусственное выдавливает настоящее, какофония — гармонию, выводя на свет то, что сегодня в городе понимается под красотой.

«Выставка цветов, а все фотографируются возле пластиковых композиций, примитивных по идее, дизайну и воплощению. Ядовитого цвета гигантские фонари в виде тюльпанов и ромашек вступают в полный диссонанс с живой природой», — делится впечатлениями ташкентский дизайнер Тарас Воликов.





Он считает идею фестиваля замечательной и говорит, что город нуждается в таких мероприятиях. А ещё больше — в специалистах: цветоводах, ландшафтных дизайнерах, ботаниках, которые возьмутся за работу со знанием дела и живым интересом к процессу.

«Там, где есть цветы, всегда возникает чувство Прекрасного, но когда это сделано формально, бездарно, появляются только обида за печальный конец хорошего начинания», — говорит Тарас Воликов.

По мнению дизайнера, фестивалю цветов парадоксальным образом не хватило самих цветов: различных сортов роз, тюльпанов, гладиолусов, ромашек. Их вытеснили имитации, преимущество которых — дешевизна, срок годности и фотогеничность. Последнее качество буквально выписывает безвкусице индульгенцию. Посетители с удовольствием фотографируются у стен бутафорского замка, башни которого выглядывают из-за аляпистой цветочной арки с бабочками, возле арбы с синими розами и рояля из искусственного газона.





«Проблема безвкусицы в том, что она обедняет человека, делает его эмоционально примитивным. Она всегда несёт элемент пошлости», — объясняет Тарас Воликов.

Дизайнер считает, что воспитание вкуса — это не только личная работа человека над собой, но и внешняя, которой, к сожалению, в масштабах города и страны не занимаются.

«Вот и нет его ни в архитектуре, ни в моде. Отсутствует эстетика повседневности. Поэтому очень важно, чтобы организации и лица, ответственные за культуру, занимались просвещением, образованием, а не потакали тому, что нравится большинству. Заменяя искусство подделкой, они лишь обедняют народ и лишают его будущего», — говорит Тарас Воликов.





Программа фестиваля не ограничилась демонстрацией своеобразных ландшафтных решений. Рядом с площадью развернулась выставка более скромных размеров, на которой представлены живые цветы и растения для дома, офиса и ландшафтного дизайна, а также горшки, кашпо и дачная мебель.





Один из участников — садовый центр Bahor Gullari — центром своей экспозиции сделал столетнюю сосну, которую в Ташкент доставили в специально оборудованной фуре из Италии. Аккомпанировали редкому экземпляру белые гортензии, жасмин, глицинии и магнолии.





В выставочной зоне компании Flowers Garden желающие могут приобрести петунии, бархатцы, бегонию и другие цветы, которые использовались в оформлении ковровых клумб и небольших инсталляций.

Планируется, что после завершения Tashkent Flower Fest-2022 часть созданных для фестиваля ландшафтных объектов переместится в парк «Янги Узбекистон».